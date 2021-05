Számos területen hoz kedvező változásokat az új agrárrendelet

Több, régóta megújításra szoruló szabályozás, valamint az uniós jogharmonizáció megvalósítását szolgálja az Agrárminisztérium új rendelete - hívja fel a figyelmet a tárca szerdai közlemény. Az összetett jogszabályban megjelent módosításoknak köszönhetően például bővülnek a kistermelők piacra jutási lehetőségei és tovább csökkennek a vállalkozások adminisztrációs terhei. Emellett az új szabályozás többek közt az illegális kutyakereskedelem visszaszorításához is hozzájárul.

Az agrártárca új rendeletének (a 20/2021 (V.17.) AM rendeletnek) hatályba lépésével az előállítók és a vásárlók régóta fennálló, közös igényei valósulnak meg - hangsúlyozza a közlemény. A kistermelők immár országszerte árusíthatják termékeiket a rendezvényeken, természetesen az élelmiszer-higiéniai feltételek betartása mellett, ugyanakkor a vágóhídon levágott haszonállatok húsa továbbra is csak a kistermelő saját gazdaságának helyén forgalmazható. Az új szabályozás alkalmazott foglalkoztatását is lehetővé teszi a kistermelők számára. A kiskereskedelmi létesítmények versenyképességének növelése, adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében pedig megszűnik a különengedélyezési eljárás, amely főként a kistelepüléseken működő üzletek számára jelent nagy segítséget.

A napokban megjelent módosítások könnyítést vezetnek be a növényvédelem területén is: minden EK-műtrágyát az első magyarországi forgalomba hozatalt megelőző bejelentést követően – az eddigi éves gyakoriság helyett – elegendő ötévente újra bejelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál.

Az állatszállításokat megelőző vizsgálatok eltörlésével egyszerűbbé válnak az egy állattartóhoz tartozó telepek közötti állatmozgatások, csökkennek a hazai állattartók, állatszállítók adminisztratív és fizetési kötelezettségei. Életbe lép viszont a kiszállítás feltételeként a kötelező regisztráció azon tenyésztők esetében, akik kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével foglalkoznak. Az illegális kutyakereskedelem visszaszorítása érdekében enélkül nem történhet állatszállítás.

Címlapkép forrása: