Ugyan az indiai harmadik járványhullám még messze nem csengett le, és azzal kapcsolatban is sokan aggódnak, hogy az indiai variáns gyorsabban terjed, az 1,3 milliárdos országban is javuló adatokat látni. Összességében általánosan elmondható, hogy a világon meredeken csökken az új fertőzöttek száma, és ez igaz Magyarországra is. A koronavírus-járványról szóló híreink percről percre.