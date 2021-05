Kevesebb magyar keres munkát, de aki nem talál, az óriási bajba kerül

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csökkent az álláskeresők száma Magyarországon az NFSZ most közzétett adatai szerint, amelyek arról árulkodnak, hogy a magyar gazdaság újraindulásával a munkaerőpiaci folyamatok is javulásnak indulnak. Az álláskeresők közül sokan nem kapnak semmilyen támogatást, ráadásul nő a tartós munkanélküliek száma, ami azért is baj, mert minél tovább állástalan valaki, annál nehezebb visszatérnie a munkaerőpiacra.