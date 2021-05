Titkolják, melyik indiai mutánst azonosították Magyarországon

Jelenleg nincs információ arról, hogy mekkora veszélyt jelent az indiai Covid-vírusmutáns felbukkanása idehaza, az operatív törzs ugyanis nem hozott nyilvánosságra ehhez elegendő információt - írja a Népszava.

Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján derült fény arra, hogy Magyarországon is megjelent az indiai vírustörzs, két betegnél azonosították. Azt azonban már nem mondta meg Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy azon belül melyik variánsról van szó. Pedig ez fontos információ lenne.

Duda Ernő virológus a lapnak elmondta, hogy jelenleg három variációja is ismert már az indiai törzsnek. Ezek egyike, az úgynevezett indiai tripla mutáns a szokottnál is fertőzőképesebb. Az Egyesült Királyságban is ez a variáns, a B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott okozza most a fertőzések felét-kétharmadát.

Az indiai mutáns másik verziója az első vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy képes „kicselezni” a már felkészített immunrendszert, szerencsére nem ez terjed jobban. Duda Ernő szerint

az új variáns felbukkanása az oltatlanokra, köztük a gyerekekre jelentheti a legnagyobb veszélyt.

Duda Ernő hozzátette: ez a mutáns a briteknél is főleg a gyerekek között terjed, de hogy milyen súlyos betegséget okoz, arról még nem lehet biztosat mondani, mert ahhoz kevés a tapasztalat.

A professzor arról is beszélt a lapnak, hogy melyik vakcina a „legüzembiztosabb” a variánsokkal szemben. Azt válaszolta, hogy a messengeralapúak, ilyenek a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinája.

Duda Ernő úgy vélte: miután most melegszik az idő, szárazabb a levegő, a cseppfertőzéssel terjedő betegségeknek kisebb az esélye a terjedésre. Ám nem árt az óvatosság, mert az ember képes úgy viselkedni, hogy a kedvező időjárási körülmények ellenére is sokakat megfertőzzön. Például, ha zárt térben, sok ember próbálja túlkiabálni egymást, az tud csinálni egy „járványpúpot”.

Címlapkép forrása: Getty Images