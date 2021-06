Mától új program lépett a bértámogatási program helyébe

A május 31-én véget ért ágazati bértámogatási programok helyébe június 1-től belépett a kibővített Vállalatok munkaerő támogatása nevű program, amely tízezrek elhelyezkedését segítheti és amelybe bármelyik, legalább egy hónapja regisztrált álláskereső beléphet hat hónapra – jelentette be kedd reggeli közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A tárca közleménye visszautal rá, hogy az ágazati bértámogatás keretében tavaly november óta mintegy 30 ezer cég kért kormányzati segítséget 180 ezer munkavállalója megtartásához. A járvány miatt a legnehezebb helyzetbe került szektorok – elsősorban a turizmus és a vendéglátás – cégeinek talpon maradásához járult hozzá a program – részletezte Schanda Tamás. A tárca miniszterhelyettese emlékeztetett rá, hogy a programban a támogatott munkavállalók bérének felét térítették meg a mindenkori minimálbér másfélszereséig. Az állam a járulékokat is elengedte, ezzel a munkabér mintegy kétharmadát fedezte – tette hozzá a miniszterhelyettes.

Az ágazati bértámogatás összesen több mint 87 milliárd forinttal járult hozzá a munkahelyek megőrzéséhez. A legtöbb kérelmet Budapesten nyújtottak be, de számottevő volt az érdeklődés a program iránt Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád megyékben is. Az érintett munkavállalók kétharmada mikro- és kisvállalkozásoknál dolgozik, több mint felük a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, közel negyedük pedig a kereskedelem, gépjárműjavítás szektorban. A megítélt támogatások több mint 99 százalékát már ki is fizették a cégeknek.

A miniszterhelyettes elmondta: a kormány a továbbiakban is ösztönzi a foglalkoztatás bővítését. Június elsejétől szélesebb kör számára érhető el a Vállalatok munkaerő támogatása program, amelybe a fiatal álláskeresők mellett nyártól minden, legalább egy hónapja regisztrált álláskereső bekapcsolódhat. A támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség – vagyis a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó – fele, de legfeljebb 100 ezer forint lehet. A foglalkoztatók az eddigi öt hónap helyett fél évig kaphatják az összesen így akár 600 ezer forintra rúgó támogatást. A program több tízezer álláskereső elhelyezkedését teheti lehetővé.

A Vállalkozások munkaerő támogatására folyamatosan lehet jelentkezni a helyileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. A részletes feltételek és dokumentáció a munka.hu honlapon érhető el.

Schanda Tamás hozzátette: a munkaalapú gazdaság és társadalom kiépítésében elért eredmények a járványhelyzetben is fenntarthatónak bizonyultak. A tavaly júniusi foglalkoztatási mélyponthoz képest több mint 100 ezerrel csökkent a regisztrált álláskeresők száma hazánkban. A kormányzati gazdaságvédelmi intézkedéseknek is köszönhetően így tartósan 4,5 milliónál többen dolgoznak Magyarországon.

Címlapkép forrása: Getty Images