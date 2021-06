Merkel elengedné a koronavírus harmadik hullámának fontos jogszabályát az egyre kisebb esetszám miatt

A koronavírus harmadik járványhullámának enyhülése miatt most nincs szükségünk arra, hogy az áprilisban hozott speciális jogszabályt meghosszabbítsuk, ami a tartományoktól elvette a korlátozások elrendelésének jogát, hanem hagyhatjuk, hogy ez a jogszabály lejárjon – jelentette ki hétfőn este Berlinben Angela Merkel német kancellár.

Ez egy újabb jel arra, hogy Németországban is szépen szorul vissza a járvány a lakosság 43%-ának elsőre beoltása mellett és így a kancellár is támogatja a tartományok saját döntési szabadságát. A speciális rendelkezést áprilisban vezették be és gyakorlatilag elvette a tartományoktól a járványügyi korlátozások és lezárások elrendelésének jogát, szövetségi szintre helyezte azt, hogy az egész országban egységes lehessen a járványügyi fellépés. Merkel szerint ha netán újra szükség lenne hasonló intézkedésre, akkor majd gyorsan tudnak lépni.

A Robert Koch Intézet hétfői adatai szerint az utóbbi 7 nap összesített új fertőzöttjeinek száma 35 főre esett 100 ezer főre vetítve, azaz jóval alacsonyabbra, mint a német járványügyi szabályozásban fontos szintnek számító 100 fős határ (afelett automatikusan életbe léptek bizonyos korlátozások).

Merkel kijelentése biztató, mert arra utal, hogy Európa legnagyobb gazdaságának vezetése egyelőre úgy látja, hogy az indiai, vagy egyéb mutánsok nem fenyegetnek azzal a veszéllyel, hogy újra berobbanó járványhullámot okoznak és így hagyják lejárni az egyébként június végéig érvényben lévő szabályt.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Angela Merkel videója a 2020. november 19-i sajtótájékoztatóról