Két magyar nagyvárosban nőtt a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja

A hatóság azt is közölte, hogy bár SARS-CoV-2 koncentráció országos átlaga alacsony szinten stagnált, de még mindig nem érte el a koncentráció a tavaly nyáron mért átlagos értékek szintjét. Ez is arra utal, hogy még nem dőlhetünk hátra, noha ma már 100 alatti új fertőzéses esetszámot közöltek és látványosan csökken a kórházban, illetve lélegeztetőgépen ápolt személyek száma is.

