Új digitális szolgáltató lépett be a betegek és az egészségpénztárak közé

Drágulást várnak a magánegészségügyi szolgáltatásokban egyes szakértők és ebben a helyzetben felértékelődhetnek az egészségpénztári befizetések. A betegek azonban már nemcsak ellátást szeretnének, hanem egyszerűséget, fizetéskor is.

A koronavírus-járvány jelentősen növelte a magánegészségügyi szolgáltatások iránti keresletet és a piac szereplői örömmel nyugtázzák, hogy a felhasználói oldal egyre tudatosabb – a magánszemélyek és a munkáltatók is egyre nagyobb arányban választják az egészségpénztári befizetést, mint megtakarítási formát. A pénztártagságnak ugyanakkor nem lehet a 20 százalékos (akár 150.000 forint) adókedvezmény az egyetlen előnye és ezzel a pénztárak és a szolgáltatók egyaránt tisztában vannak. Az ügyfelek igényei egyre magasabbak és kielégítésükben kiemelten fontos szerepet játszik a szektort átalakító digitalizáció.

A magánegészségügyi szolgáltatások ára várhatóan emelkedni fog, ahogy teljesen megszűnik a jelenleg a gyakorlatban még gyakran fennálló átjárhatóság az állami és a privát rendszer között - vetíti előre Nagy Attila, a DrPort ügyvezetője. A társaság egyfajta integrátorként kíván működni a magánegészségügyi piacon, ugyanis közvetlen, kizárólag digitális úton történő elszámolási lehetőséget biztosít az egészségpénztárak, az egészségügyi szolgáltatók és a páciensek között.

A társaságnál azt vallják, hogy a magánegészségügyi szolgáltatások áremelkedésével párhuzamosan jelentősen felértékelődnek az olyan megtakarítási formák, mint az egészségpénztári tagság, valamint az egészségpénztárak szerepe is.

Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy a pénztártagok egyre inkább igénylik, hogy a pénztáruktól is kérhessenek információt azzal kapcsolatban, hogy hol tudnak szolgáltatást igénybe venni. "Ezekre az igényekre reagálva egyre több online időpontfoglaló-rendszer érhető már el, hosszabb távon pedig szeretnénk lehetővé tenni, hogy a pénztártagok egy objektív szempontrendszer alapján képet kaphassanak arról is, hogy melyik szolgáltatót érdemes választaniuk" - osztotta meg a pénztár terveit a közlemény szerint. Azt is megemlítette, hogy tavaly az OTP Egészségpénztár tagjai összesen 12,1 milliárd Ft-ot költöttek egészségükre, ami több mint 12%-kal több, mint egy évvel korábban. Horváth Zsófia, az MKB-Pannónia Egészségpénztár marketing vezetője úgy vélekedett, hogy a páciensek tudatosak, ezért nem véletlen, hogy egy magát komolyan vevő ellátó már rég nem szájhagyományra épít, hanem tudatos webes jelenlétre és kiegyensúlyozott, sztenderdizált, magas minőségű szolgáltatásokra, kihasználva a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket.

Nagy Attila felhívta a figyelmet arra is, hogy az egészségpénztári kártyák működése sok tekintetben hasonlít a SZÉP kártyához. Az a szálloda vagy étterem, amelyik nemet mond a SZÉP kártyára, komoly versenyhátrányt teremt saját maga számára, ami az egészségügyi szolgáltatókkal sem lesz másként, ha úgy döntenek, hogy nem fogadnak el egészségpénztári kártyát fizetőeszközként. A pénztárak összvagyona egyébként meghaladja már a 64 milliárd forintot, több mint 1 millió tagot számlálnak.

Az egészségpénztári kártyák ugyanakkor egyelőre még nem működnek ugyanolyan készpénz-helyettesítőként, mint a SZÉP kártya. A gyógyszertárakban, nagyobb drogériákban, optikai szaküzletekben kiépített rendszernek köszönhetően zökkenőmentesen fizethetnek a pénztártagok egészségkártyáikkal, ha viszont szolgáltatást (fogorvosi ellátást, szűrést) szeretnének igénybe venni, jelenleg több helyen még akadályba ütközhetnek. Az egyik nehezítő tényező, hogy a felhasználóknak sok esetben „nyomozniuk” kell, hogy a kiválasztott orvos elfogadja-e az egészségpénztári kártyát fizetőeszközként. Az előzetes tájékozódásban nagyon hasznosak a pénztárak szolgáltató kereső felületei, de sokaknak okoz fejtörést a fizetés módja is. Van, ahol a páciensnek ki kell fizetnie a szolgáltatást a helyszínen, majd a számla beküldését követően rendezik a soraikat az egészségpénztárral és van, ahol a szolgáltató saját likviditása terhére előfinanszírozza a pénztártag kezelését, majd utólag elszámol az egészségpénztárral.

Itt lép be a képbe a Dr Port, amely egy zárt digitális rendszert működtet, ahol senkinek nem kell előfinanszíroznia.

Ez azon felül, hogy minden fél számára jelentősen csökkenti az adminisztrációs terhet, a költési kedvet is növeli

- fogalmazott Nagy Attila, aki azt is kiemelte, hogy a papír alapú számlák feldolgozása a hazai egészségpénztáraknál darabonként körülbelül 500 forintba kerül, és rengeteg adminisztrációval jár, ami a visszatérítés késedelmét is eredményezheti. A startup célja, hogy az egészségpénztári kártyát használó páciensek és az azt elfogadó orvosok adminisztrációs terheit látványosan csökkentse. Az orvost keresők pár kattintással bejelentkezhetnek a kiválasztott orvoshoz, akinél garantáltan fizethetnek egészségpénztári kártyájukkal.

A startup növekedési céljainak elérését segítve tavaly 250 millió forintos befektetésben részesült az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures Magvető Befektetési programján keresztül.