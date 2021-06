Egészen beteg növekedéssel ugrottak Európa trónjára az írek – Magyarország a középmezőnybe szorult

Szinte hihetetlen gazdasági teljesítménnyel ugrott Európa élére Írország és Észtország az első negyedévben – derül ki az Eurostat által kedden közölt felülvizsgált GDP-adatokból. A teljes listán Magyarország a középmezőnybe szorult vissza, pedig az előzetes adatok alapján még majdnem a dobogón voltunk.

Kedd délelőtt jelent meg az Eurostat felülvizsgált GDP-adata, mely szerint az eurózóna gazdasága az első negyedévben 0,3 százalékkal zsugorodott a tavalyi negyedik negyedévhez képest és 1,3%-kal esett vissza az egy évvel korábbi szinttel összevetve. Az első becsléshez képest mindkét érték jelentős javulást jelent: a negyedéves szintűt 0,3 százalékponttal, az éves bázisú adatot pedig 0,5 százalékponttal módosította felfelé az Eurostat.

Edz részben annak köszönhető, hogy néhány ország adata még nem volt elérhető május közepén, ezek az országok pedig jelentősen felülteljesítették a kontinens átlagát. A negyedéves összevetésű listán rögtön az élre ugrott Írország 7,8%-os bővüléssel, mögötte Horvátország, Észtország és Görögország is 4 százalék feletti növekedést regisztráltak. Ezek pedig mind új adatok voltak az előzetes becsléshez képest. Mindez azt is jelenti, hogy a 2 százalékos magyar növekedés az előzetesen közölt negyedik helyett csak a hetedik helyre volt elég Litvániával és Ciprussal holtversenyben. A lista végén Portugália, Szlovákia és a kontinens motorjának számító Németország kullogott, ahol még a tavalyi negyedik negyedévhez képest is zsugorodott a GDP.

Írország az egy évvel korábbi szinthez mért növekedésben is magasan vezet Európában, az első negyedévben 12,8 százalékkal bővült a GDP. Mögöttük Észtország és Luxemburg álltak 5 százalék körüli növekedéssel. Ezen a listán a magyar gazdaság 1,6%-os zsugorodása a tizenhetedik helyre volt elég csak.

Vagyis az egyértelműen kijelenthető, hogy a vártnál jobb magyar GDP-adat is csak a középmezőnyre volt elég a kontinensen.

Az ír gazdaság egy teljesen külön történet Európában, évek óta kiugró növekedést produkálnak nagyrészt annak köszönhetően, hogy a nagy nemzetközi vállalatok náluk számolják el európai operációjuk működését.

