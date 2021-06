Időzített bombán ül a világ - A tétlenségnek a legszegényebb rétegek eshetnek áldozatul

Rendkívül erős kritikákat fogalmazott meg David Folkerts-Landau a Fed monetáris politikájával kapcsolatban. A Deutsche Bank vezető közgazdásza szerint a világgazdaság egy időzített bombán ül és az amerikai jegybanknak hozzáállása, amely az inflációval kapcsolatos problémákat egyszerűen háttrébe szorítja a gazdasági növekedés érdekében, súlyos következményekkel járhat.

Nemrég mi is beszámoltunk arról, hogy Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter a G7 ülésen arra biztatta a többi fejlett országot, hogy tartsák fenn a rendkívül nagyvonalú fiskális politikát az inflációs aggodalmak közepette is. Yellen hangot adott azon véleményének is, hogy az inflációt átmeneti hatások hajtják: ilyenek az ellátási zavarok, amelyek például a közlekedési eszközök árát nyomják fel, valamint jelentős inflációnövelő tényező a tavalyi alacsony bázisról való idei normalizálódás, például az utazáshoz kapcsolódó költségeknél.

Egyben leszögezte, hogy SZERINTE 3% KÖRNYÉKÉN MARADHAT AZ ÁREMELKEDÉS 2021 VÉGÉIG.

Janet Yellen, a politikai döntéshozók és úgy általában véve a Wall Street várakozásaitól nagyon eltérő figyelmeztetéssel rukkolt most elő viszont a Deutsche Bank, amely szerint súlyos hiba a gazdaságok élénkítésére koncentrálni úgy, hogy közben az inflációval kapcsolatos félelmeket háttérbe szorítják. A bank közgazdászai szerint, hogyha az inflációs nyomás valóban csökkeni is fog, az nem lesz hosszúéletű, 2023-ban és azt követően ismét jelentős problémákat okozhat.

A Deutsche Bank külön kitért a Fed új keretrendszerére, amely szerint a gazdaság élénkítése érdekében hajlandó magasabb inflációt is elviselni. A Fed ugyanis korábban azt ígérte, nem emeli a kamatokat addig, amíg az infláció nem kerül stabilan 2% fölé, és a gazdaság nem éri el a teljes foglalkoztatottság állapotát. Jerome Powell emellett azt is előrevetítette, hogy az infláció idei tavaszi, átmeneti célsáv fölé kerülésén a jegybank átnéz.

Az elemzés szerint viszont a jegybank azon szándéka, hogy addig kivár a szigorítással, amíg az infláció tartós emelkedést nem mutat, súlyos következményekkel járhat.

David Folkerts-Landau, a Deutsche Bank vezető közgazdásza hangsúlyozta azt is a CNBC beszámolója szerint, hogy a késlekedés sokkal nagyobb gazdasági és pénzügyi problémákhoz vezethet ahhoz képest, mintha a Fed végre hatékonyan fellépne az infláció megfékezése érdekében. A késlekedés viszont recesszióhoz vezethet és pénzügyi nehézségeket okozhat szerte a világon, különös tekintettel a feltörekvő piacokra.

Folkerts-Landau elmondta, hogy a Fed türelme, amelynek hátterében elsősorban a társadalmi célok irányába történő elmozdulás áll, igazán csodálatraméltó, de

az inflációval kapcsolatos problémák szőnyeg alá söprésével hagyják, hogy egy időzített bombán üljön a világgazdaság.

Hozzátette, hogy

a hatások pusztítóak lehetnek, különösen a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjai számára.

A fentiekkel kapcsolatban azonban fontos azt is kiemelni, hogy a Deutsche Bank közgazdászainak álláspontját kevesen osztják a piacon. A Wall Streeten a legtöbben egyetértenek a Fed azon álláspontjával, amely szerint a jelenlegi inflációs nyomás csupán átmeneti, és kételkednek abban, hogy hamarosan bármilyen változás bekövetkezik majd a monetáris politikában.

Lényegesen ugyanakkor arról is megemlékezni, hogy Janet Yellen vasárnap a Bloombergnek adott interjújában már arról beszélt, hogy a Biden-kormányzatnak folytatnia kell 4000 milliárd dolláros infrastruktúra-fejlesztési tervét, még akkor is, ha az idén és jövőre magasabb inflációs és magasabb kamatokat okozna. Sőt, szerinte a kamatok emelkedése még pozitív is lenne Amerika számára.

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images