Koronavírus: megjelent a kormány hivatalos döntése az újabb lazításokról

A kedden késő este megjelent Magyar Közlönyben a kormány két ponton is módosította a koronavírus-járvány terjedését megfékező korlátozó intézkedéseket.

Az előzetes bejelentésnek megfelelően a rendezvények típusai közé bekerült a falunap. Ezek szerint a falunap olyan rendezvény, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű település önkormányzata szervez, és a rendezvényt szabadtéren tartják. Az ilyen típusú rendezvények megtartására a következő szabályok érvényesek:

A falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.

A falunapon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.

A falunapon – életkorra való tekintet nélkül – egy időben legfeljebb ezerötszáz fő lehet jelen.

A védelmi intézkedés betartatásáról a falunap szervezője, illetve a falunap helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

Ez a könnyítés június 14-étől lép hatályba.

A másik rendelet pedig arról szól, hogy a zenés, táncos rendezvényeken ezentúl 18 év alattiak is tartózkodhatnak, de csak koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt. Kimondja ugyanis, hogy az ilyen eseményeken tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni. Valamint arról is szól, hogy "tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni".

Ez a lazítás már szerdától életbe lép.

A mai módosításoknak köszönhetően tehát megnyílt a lehetőség arra, hogy az önkormányzati falunapon, ahol élő koncertműsort is adnak részt vehessen bárki (védettségi igazolvány nélkül is 1500 főig), de klasszikus-zenés táncos rendezvényeken (például nyári zenei fesztiválokon) továbbra is kizárólag védett személyek tartózkodhatnak. A keddi döntéseivel a kormány egyértelművé tette, hogy mely eseményt preferálja a jövőben.

