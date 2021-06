Százezrek nem vették fel a koronavírus-vakcinát - Mi lehet az oka?

A Fővárosi Oltási Munkacsoport már a háziorvosoknál érdeklődik, hogy a vakcinára regisztráltak miért nem veszik fel az oltást. Az RTL Klubnak nyilatkozó orvos elmondta a saját tapasztalatait.

A legutolsó adatok szerint 5.278.680 ember kapta meg a koronavírus elleni vakcina legalább egy adagját - idézi a csatorna riportja a friss adatokat, és hozzáteszi Müller Cecília országos tisztifőorvos keddi tájékoztatását, miszerint

még 420 ezer regisztrált ember nincs beoltva.

Fodor Ferenc budapesti háziorvos nyilatkozik a csatornának, aki több kollégájához hasonlóan levelet kapott a Fővárosi Oltási Munkacsoporttól, melyben aziránt érdeklődnek, hogy a praxisába tartozó 99 fő beoltása várható-e a közeljövőben, illetve amennyiben a regisztráltak még nem veszik fel az oltást, ennek milyen okai vannak.

A doktor azt mondja, hogy már nagyon nehéz rávenni az embereket az oltásra. A még nem oltottak azt mondják, hogy félnek az oltástól, mellékhatásai vannak a vakcinának és különben is a járvány lecsengőben van. Az emberek már megnyugodtak és nem szeretnének oltakozni, kivéve azokat, akik külföldre szeretnének utazni - magyarázta az orvos, aki arról is beszélt, hogy nagyon sok időbe telik győzködni a pácienseit. 100-120 telefonból jön be 1-2 érintett oltakozni.

Ha pedig már felbont egy ampulla oltóanyagot, a Janssenben van a legkevesebb, 5 adag, akkor már ennyi embert össze kell szednie az oltásra. Más oltásokhoz 6 vagy 10 embert kell összeszednie, hogy felbontsa az ampullát. Sokaknak a regisztrációval is meggyűlik a bajuk, erre az országos tisztifőorvos is utalt.

