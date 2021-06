A félelem és az árrobbanás préseli a magyarokat - Több megyére súlyos csapást mért a járvány

A koronavírus-járvány időszakában százezrek veszítették el az állásukat Magyarországon, azonban az elmúlt hónapokban már egyre többen találnak maguknak munkát, ahogy lábal ki a gazdaság a válságból. Igaz, tízezrek lehetnek, akik teljesen más szektorban kell, hogy dolgozzanak, mint korábban, hiszen az elbocsátottaknak 3 hónap alatt állást kellett találniuk, ha nem akartak pénz nélkül maradni. Ennyi idő alatt pedig nagyon nehéz megfelelő állást találni, főképp a járvány időszakában. Miközben a munkaerőhiány újra megjelent több iparágban és régióban, az ország északi, keleti és dél-nyugati részén továbbra is súlyos a munkanélküliség.

Az első negyedévben 4 millió 640 ezren vettek részt Magyarországon a bruttó hazai termék (GDP) megtermelésében. Ez mindössze 20 ezer fővel alacsonyabb, mint a koronavírus-válság előtti szint, ami arra vall, hogy az idei év első három hónapjában nemcsak a gazdaság kapott új erőre, hanem a hazai munkaerőpiac is. Azt már a KSH havi munkaerő-felméréséből is sejteni lehetett, hogy javul a foglalkoztatási helyzet, de abban a statisztikában olyan zavaró körülmények is adódnak, mint a külföldön dolgozó magyarok számának alakulása.

A KSH a napokban kiadta a GDP megtermelésben részvevők számának alakulását, ami azt mutatja, hogy a tavalyi második negyedévben látott súlyos gazdasági és munkaerőpiaci válságot kezdjük magunk mögött hagyni. Akkor alig 4 millió 630 ezren vettek részt a GDP-termelésben, a szezonálisan igazított adatok szerint egészen 2016-ig repítette vissza a magyar munkaerőpiacot a válság az időben. A tavalyi mélypont óta viszont több mint 100 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak létszáma, és még jobb a helyzet, ha a szezonálisan igazított adatot vizsgáljuk meg, ez alapján egészen közel volt a válság előtti foglalkoztatási szint.

Azonban érdemes óvatosan kezelni a számokat, hiszen a szezonális hatások igencsak bizonytalanok a járvány időszakában, másrészt pedig a vírus harmadik hulláma tartogathat még meglepetéseket az áprilisi-májusi időszakra vonatkozóan, annyi azonban biztos, hogy a hazai munkaerőpiac elég gyorsan felállt a padlóról. Az egyes szektorokat eltérően érintette a járvány hatása, de összességében mindegyiket megviselte a válság.

Ahogy az alábbi ábrákon látható, a válság hatásai a szolgálató szektort nagyon súlyosan érintették, amit nemcsak a járvány első két hulláma, hanem a harmadik is megviselt, hiszen a koronavírus miatti lezárások leginkább a szolgáltatásokat érintették.

Az ipari termelésben dolgozók száma is jelentősen visszaesett tavaly, azonban a járvány második és harmadik hullámában már nem kellett szüneteltetniük a tevékenységüket a gyáraknak, itt inkább olykor az ellátási láncok szakadozása és a chiphiány akasztotta meg a termelést, ami szintén a vírusválsággal magyarázható, de nem közvetlenül a lezárások (bezárások) hatása volt.

Azonban nem minden szektor esett vissza. Amíg a turizmus-vendéglátásban tartósan alacsonyabb szinten van a foglalkoztatottak száma, addig az információ-kommunikáció ágazatban töretlen a fellendülése. Habár a vendéglátásban évek óta nem nőtt a foglalkoztatottak száma – a válság előtt sem –, tartósan többen dolgoztak a szektorban, mint az IT-ban. A tavalyi második negyedév azonban változást hozott: a vírusválságban a turizmus hirtelen beszakadt, miközben az IT profitált a lezárásokból, hiszen mind a munkahelyi, mind a magánélet jó része az online térbe terelődött át.

Persze nem minden vendéglátósból lett informatikus. Sőt, könnyen lehet, hogy az egész országban egy kezünkön meg lehetne számolni, hogy mennyiből, de a turizmusban dolgozók szépen lassan átszivárogtak más szektorokba, miután a hazai Kurzarbeit nagyon visszafogott volt és rövid ideig tartott, vagyis képtelen volt tartósan megvédeni az álláshelyeket. Ilyen szektor a szállítás-raktározás, a kereskedelem, vagy éppen az ipar. Nagy magyar iparvállalatok és multik is vettek fel olyan embereket, akik elveszítették az állásukat a turizmusban, amely még az idei év első hónapjaiban is szenvedett, miközben az ipari és építőipari termelés növekedett, hiszen azokat nem érintették a lezárások a járvány harmadik hullámában. Érdekes módon az építőipar volt az a szektor a járványban az IT mellett, amelynél nem látható a válság negatív hatása.

Kismértékben nőtt a foglalkoztatás az államhoz köthető szektorokban is, tehát a válság ideje alatt és az abból való kilábalás során a kormányzat munkaerő iránti igény növelésével válaszolt, csökkentve a piaci folyamatok prociklikus hatását.

Az biztos, hogy az elmúlt hónapokban sokan nem a saját szakmájukban helyezkedtek el azok közül, akik elveszítették az állásukat, azonban kénytelenek voltak munkát keresni/vállalni gyorsan, hiszen Magyarországon mindössze 3 hónapig kapnak álláskeresési járadékot azok, akik munkanélkülivé válnak. Ilyen gyorsan, különösen a válság időszakában, nagyon nehéz olyan munkát találni, amely megfelelne az álláskereső képzettségének. Ennek hatására bár a foglalkoztatás magas szinten alakul, a munkaerőpiac mélyén súlyos problémák húzódnak meg továbbra is.

Ahogy az alábbi ábrán is látható, óriásiak a regionális különbségek is. Amíg nyugaton és Közép-Magyarországon nagyon alacsony a munkanélküliség, és teljes foglalkoztatásról beszélhetünk, addig Nógrádban és Szabolcs-Szatmár-Beregben 10% feletti. Vagyis a vírusválság még mélyítette is a szakadékot az egyes régiók között.

A következő hónapokban a válság során gyorsan növekvő szektorokban (IT, e-kereskedelem) minden bizonnyal fokozódik a munkaerőhiány, így a bérnyomás is erőteljes lesz, ennek hatására a vállalatok igen nehéz helyzetbe kerülnek. Furcsa módon a turizmus-vendéglátás is munkaerőhiánnyal küzd, főképp vidéken, mert az elmúlt egy évben állásukat elvesztő dolgozók más szektorokban helyezkedtek el, és egyelőre a legtöbben óvatosak azzal kapcsolatban, hogy visszatérjenek-e a bizonytalan helyzetben lévő turizmus-vendéglátásban, ahol még a vállalatok egy részének a túlélése is kérdéses. Egyes cégek működése nagyban függ az idei nyári szezontól, amit a járvány hatásai továbbra is beárnyékolnak (védettségi igazolványok hiánya, külföldi vendégek hiánya). Bérnyomást okoz az is, hogy a válság során megszerzett, más szektorból érkezett munkavállalókat meg szeretnék tartani egy-egy szektorban, ilyen például az ipar.

Ahogy a fenti ábrán látható, a regionális különbségek hatalmasak: a nyugati és a középső országrészben tejes foglalkoztatásról lehet beszélni, míg dél-nyugaton, északon és keleten 6% feletti a munkanélküliségi ráta. Továbbra is sokan vannak tehát azok, akik nem találtak állást (gazdaságszerkezeti problémák, regionális egyenlőtlenségek, alkalmazkodási, képzettségi kérdések), és egyre többen azok, akik már hosszú ideje keresnek állást, mégis munkaerőhiány alakult ki több szektorban, ami a vállalatok növekedése szempontjából egyre inkább akadály lehet a következő időszakban. Habár az országos átlagos 4-5% közötti munkanélküliség még messze van a válság előtti szinttől, azokban a megyékben, ahol 1-2% a munkanélküliség, ott az állástalanok alacsony arányának erős bérfelhajtó hatása van. A munkaerőhiány béremelésekhez vezet, amit a vállalatok a visszatérő kereslet okán a fogyasztókra hárítanak, ami erősen korlátozza a magasra emelkedő infláció ereszkedését. Mindeközben éppen a rossz gazdasági helyzetben lévő, magas munkanélküliségű megyékben gyenge maradhat a munkavállalók alkupozíciója, akiknek az egyre emelkedő infláció egyre jobban fáj.

Foglalkoztatottak száma GDP-alapon

A nemzeti számla rendszerében termelésnek tekintett, bármilyen termelő tevékenységben foglalkoztatott személyek száma (alkalmazottak, és önállók, beleértve a segítő családtagokat is) az összes foglalkoztatott. A foglalkoztatottak nemzeti számla szerinti fogalma eltér a KSH lakossági munkaerő-felmérésében használt fogalomtól, részben azért, mert a nemzeti számla rendszerében termelésnek minősülő tevékenységek nem minden esetben minősülnek jövedelemszerző tevékenységnek (munkaerő-felmérés ILO fogalmai szerint), részben azért, mert a nemzeti számla a belföldi (hazai) szemléletű.

A legfontosabb korrekciós tételek:

nem hazai termelőegységeknél foglalkoztatott Magyarországon lakó (rezidens) személyek (szerepelnek a munkaerő-felmérésben, de nem szerepelnek a nemzeti számla rendszerében foglalkoztatottak számában);

a hazai (rezidens) termelőegységnél foglalkoztatott nem az ország területén lakó személyek (nem szerepelnek a munkaerő-felmérésben, de kiterjed rájuk a nemzeti számla rendszerének belföldi-hazai fogalma);

tartósan valamely intézetben (szociális-rehabilitációs intézet, lakóotthon, kórház, börtön, szálloda stb.) lakó foglalkoztatottak (nem szerepelnek a munkaerő-felmérésben , de szerepelnek a nemzeti számla rendszerében foglalkoztatottak számában);

a nemzeti számla tartalmazza a munkaerő-felmérésben a megállapított korhatárnál idősebb foglalkoztatottakat is;

specifikus becslések a főtevékenységként mezőgazdasági termékeket önfogyasztásra termelők számáról és a saját lakásépítést főtevékenységként végzőkről, a háztartási szolgáltatást végző fizetett háztartási alkalmazottak számáról, az illegális tevékenységben foglalkoztatottak számáról.

