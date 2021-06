Hatalmas adókedvezményt lengetett be Orbán Viktor a családoknak

Matolcsy György jegybankelnök, Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László kamarai elnök előadása után szólalt fel szerda délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő több ponton reagált az MNB elnökének javaslataira, és szinte minden tekintetben ellent mondott neki. Egyúttal Orbán Viktor bejelentette, hogy 2022 január-februárjában a gyermeket nevelő szülőknek visszaadná a kormány a 2021-es év után befizetett személyi jövedelemadó összegét, ha a GDP-növekedés 2021-ben egy bizonyos szint felett lesz.

Reagált Matolcsy György szavaira a kormányfő

Világgazdaság Magyarország Újraindul című konferenciáján a kormányfő beszédét azzal kezdte, hogy most inkább hálásnak érzi a helyzetet, hogy utolsóként szól. Úgy illendő, hogy az előttem szólok felvetéseire reagáljak - kezdte.

A magyar kormány nem szenved gondolatszegénységben, erre bizonyíték az előző három előadás. Gondolattermelésben jól állunk, innovatív gondolatok termelésében is, ez pedig az én helyzetemet erősíteni - fogalmazott visszautalva a korábbi előadásokra.

A legfontosabb kérdés, mekkora lesz a GDP-növekedés és mikor térünk vissza. Riasztóan magas számok hangzottak el - vélekedett. 6%-os számokat is hallani - idézte fel azt, hogy a jegybank már ekkora növekedési számot jelez előre.

Ígérjenek inkább olyat, amit már láttam - idézett egy Rejtő regényből a miniszterelnök.

Osztja a jegybankelnök véleményét, hogy el kell kerülni a post covid szindrómát. Egyetért a teljes foglalkoztatással, a moratórium ügyével foglalkozni kell. Ezt meghosszabbítottuk szeptemberig annak érdekében, hogy megállapodjunk az érdekeltekkel - emelte ki.

Az óvatos duhajok közé tartozom - szögezte le, amivel inkább Varga Mihállyal ért egyet. Ha nem figyelünk oda, akkor átesünk a ló másik oldalára.

Ha jól értem, akkor a jegybankelnök úr nincs kibékülve a mi forgatókönyvünkkel

- idézte fel, hogy Matolcsy György nagyobb hiánycsökkentést szeretne látni. Szerinte a jegybankelnök azt mondta, hogy arra költsünk pénzt, hogy gyorsabb legyen a hiánylefaragás.

Nem látom elérhetőnek a 3%-os hiányt jövőre, ez olyan megrázkódtatást jelentene a magyar háztartások számára, amit nehezen élnének túl.

Én az 5,9%-os hiánnyal kalkulálok 2022-re - húzta alá, üzenve ezzel a jegybankelnöknek.

Szerintem olyan helyzetben, amikor elfogadjuk, hogy a jegybank kivezeti a hiteleszközét (az NHP-t - a szerk.), akkor a költségvetésnek forrásokat kell biztosítani olcsó, támogatott, 0,5%-nál nem magasabb kamatozású hitelekre, a kisvállalkozások számára - húzta alá.

Egy kieső NHP-t a KAVOSZ Széchenyi Kártya rendszere tudja majd pótolni.

Jelentős forrásokat ajánl a kormány ennek érdekében a kamara számára, hogy a megváltozott környezetben a kisvállalkozások a korábbinál is olcsóbb hitelhez jussanak - jelezte Orbán Viktor.

Előrevetítette: ennek a forrásnak nem lenne felső határa.

A minimálbéres kamarai felvetésre is reagált. Ha a garantált bérminimum is rajta lenne a nemzetközi összehasonlításokban, akkor Magyarország jobban állna.

A 200 ezer forintos minimálbér van a miniszterelnök szeme előtt egyébként.

De ha rázúdítjuk ezt az összeget a magyar kis és közepes vállalkozásokra, akkor tönkre mennek - vetítette előre.

Ha magasabb minimálbért akarunk, 200 ezres cél van előttem egy vagy két lépésben, akkor ehhez a kkv-knak segítséget kell adnunk. Ez egyetlen formában lehet, az őket terhelő adóterhek csökkentésével - jelezte a miniszterelnök.

Arra is kitért, hogy a magyar egészségügy csúcsteljesítményt nyújtott. Az orvosok és ápolók tudásának köszönhető ez és az egészségügy megszervezésének, ebben több európai országot is megelőzünk - mondta. Azt is felidézte, hogy minden társadalmi szereplő helyt állt.

Nem csődölt be senki a járvány nyomán - vélekedett a miniszterelnök, itt utalt az egészségügyre, az oktatásra, a családokra. A vállalkozások is helyt álltak. A foglalkoztatási számok azt mutatják: a magyarok akarnak dolgozni és a cégek akarnak munkát adni - folytatta.

Egy olyan közösség a mienk, amelyik baj idején minden porcikájával képes helyt állni és bizonyítani - vélekedett a kormányfő, aki arról is beszélt, hogy a mostani helyzetben nem lehet választási költségvetést csinálni.

Ehhez képest az előadása legvégén bejelentett egy 550-580 milliárd forintos adóbevétel-kiengedést a kormányfő.

Új operatív törzsek jönnek

Megint kellenek az operatív törzsek, mert válság idején nem normativitás van, hanem célzottság, célra tartott döntéshozatal van ilyenkor és a célzottságot az operatív törzs testesíti meg - fogalmazott.

A gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzset Szijjártó Péter külgazdasági miniszter fogja vezetni, míg a társadalmi élet újraindításáért felelős operatív törzset operatív törzset Novák Katalin tárca nélküli miniszter - ismertette.

Ezt a munkát támasztja alá a 2021-es és a 2022-es költségvetés - mondta.

Nem hagyta szó nélkül a globális minimumadó elképzelését sem, melynek elfogadása a múlt hétvégén elkezdődött. "Készülni kell B és C forgatókönyvvel is, ha végül mégis megvalósul a globális minimumadó" - jelezte. De ez mire megvalósul szerinte addig akár több választást is megnyerhetnek a kormánypártok.

Változásokra kell készülni a világban

Változások jönnek a világgazdaságban. Ehhez nekünk okosan alkalmazkodnunk kell, mert exportnak kitett a magyar gazdaság - vetítette előre.

A biztonságra való törekvés fogja jellemezni a válság utáni időszakot. Biztonságosabb gazdaságot szeretnénk. Kérdés, hogy ez mit jelent? - tette fel a kérdést. Szerinte a következőket jelenti:

Az önvédelem képességét a járvány ellen meg kell teremteni. Önellátónak kell lennünk akkor is, ha nincs éppen járvány, a termelésnek és kapacitásnak meg kell lennie. Kórházi felszerelésből, védekezési felszerelés, gyógyszerből és vakcinából önellátónak kell lennie. Ezért kell kiépíteni a kórházi eszközgyártást, a lélegeztetőgép gyártást és a vakcinagyártást is. A magyar tudósok 2022 végére ígérik a magyar vakcina gyártását - idézte fel Orbán Viktor. A következő járványokra azonban már gyorsabban kell reagálni, gyorsabban kell vakcinát fejleszteni.

A keleti lábunkon is állni kell - jelezte. Ez szerinte egy egyszerű gazdaságpolitikai tény. A világgazdaság súlypontja a következő években keletre helyeződik át - vetítette előre. Japán, Dél-Korea, Kína, Indonézia, Vietnám - ezeken a piacokon kell boldogulni, mert itt lesz pénz - jósolta a kormányfő.

Budapest: a fővárosi turizmus előtt van egy fontos feladat. Külföldön egészséges az arány a belföldi és külföldi turisták körében, de Budapesten ez nem áll fent, ezt meg kell szüntetni. Egy turisztikai modellváltást kell végrehajtani Budapesten.

Teljes foglalkoztatottság, de nem akarunk visszamenni a szocializmusban. Nem azt jelenti a biztonságos munkahely, hogy élete végéig ugyanott dolgozik. Azt tudjuk garantálni, hogy több munkahely lesz Magyarországon, mint ahányan dolgozni akarnak. Ezt hívom én teljes foglalkoztatásnak. Ha nem tudnak ezzel élni az emberek, akkor segít az állam képzési programokkal, iskolai rendszerrel.

A kicsi falvakat és városokat is meg akarja őrizni a kormány. Az urbanizációs folyamatokkal is szembe kell menni, erre használják fel az uniós forrásokat.

Mezőgazdasági kamara és a kormány között létrejön a megállapodás, több forrást fognak kapni a mezőgazdaságban érdekeltek és dolgozók.

Végigviszi a kormány a 13. havi nyugdíj folyamatát.

Miután ismertette a részben már korábban bejelentett gazdaságpolitikai lépéseket (nagyobb vidékfejlesztési források és 13. havi nyugdíj), az előadása legvégén árulta el a legújabb intézkedést, egyfajta meglepetést, mert eddig erről a jelentős költségvetési lazításról nem volt szó.

Pénzt oszt a kormány 2022-ben!

Mit kezdjünk a plusz forrásokkal, ha magasabb lesz a növekedés? - tette fel a kérdést beszéde végén. Azt javaslom a kormánynak mai ülésén, hogy csinálja azt, amit még sosem csinált. Ha sikerül elérni idén az 5,5%-os GDP-növekedést (először a kormányfő 5%-ot említett - a szerk.), miközben a költségvetést 4,3%-os növekedésre terveztük, akkor

a gyermeket nevelő szülőknek adjuk vissza azt az adót január-februárban, amit befizettek a 2021-es év után.

Húzzunk egy felső határt, az átlagjövedelemnél. Az átlagjövedelem szintje alatti szja-t a gyermeket nevelő szülőknek adjuk vissza - jelentette be Orbán Viktor. Ez egy 550-580 milliárd forintos összegbe kerülhet a költségvetésnek tájékoztatása szerint.

