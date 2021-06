Karácsony Gergely levelet küldött Orbán Viktornak a kínai vakcina miatt

Karácsony Gergely főpolgármester levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy hozza nyilvánosságra a Sinopharm vakcinával oltottak laboratóriumi ellenanyag-tesztjeinek eredményeit - tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-t.

Azt írták: a főpolgármester azt is kérte, hogy a kormány biztosítson ingyenes ellenanyag-tesztelési lehetőséget mindenkinek, akit kínai vakcinával oltottak be, továbbá biztosítsa nekik a harmadik oltás felvételét is.

A közlemény szerint a főpolgármester az elmúlt napokban több megkeresését kapott olyan emberektől, akiket a kínai vakcinával oltottak be, de az ellenanyag-vizsgálat negatív eredményt hozott náluk. Karácsony Gergely kedden egy ilyen embereket tömörítő, több mint háromezer fős csoport tagjait fogadta.

A főpolgármester Facebook-oldalán részletesen írt a témáról.

