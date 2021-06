Újabb útszakaszt adtak át a forgalomnak az M85 autóútból

Az M85-ös autóút története egészen 2017-re nyúlik vissza. Ekkor fejeződött be a 17 km hosszú Csorna elkerülő szakasz építése, majd 2018 februártól folytatódott a kivitelezés az elkerülő nyugati pontja és Sopron-kelet közötti 51 km-es szakaszon.

Az M85 Csorna- Sopron- Kelet csomópontot tavaly december óta használhatják a közlekedők. Az M85 autóút következő szakasza aSopron-kelet csomópont – Fertőrákos csomópontközötti rész.

A 6,4 km hosszú szakaszon 2×2 sávos autóút került kiépítésre fizikai elválasztással (szalagkorlát), leállósáv nélkül, 24,60 m koronaszélességgel és 2,50 m stabilizált padkával. Elkészült 7 db műtárgy, valamint a Balf és a Fertőrákos különszintű forgalmi csomópontok is.

A kivitelezést a DS Konzorcium végzi, nettó értéke 20,4 Mrd Forint. A terveket az UTIBER Kft. készítette, míg a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat a SCARBANTIA Mérnök Konzorcium végzi.

Mivel az M85 Sopron-kelet – Fertőrákos csomópont és a Fertőrákos csomópont – országhatár közötti szakasz átadása időben eltér, és ez várhatóan forgalmi nehézséget okoz majd a város életében, ezt a projektelemet plusz műszaki tartalommal kellett kiegészíteni.

Új nyomvonalra kerül a 8527. jelű Sopron – Fertőrákos összekötő út 840 m hosszon a jelenlegi Mély út nyomvonalához igazodva, illetve megtörténik a 8527. jelű út 1,1 km hosszon történő burkolatfelújítása is a Mély út csatlakozásától az M85 autóút Fertőrákos csomópontjáig, valamint a Balf csomópont térségében egy zajvédő fal is épült 152 méter hosszon.

Az autóút Balf csomópont – Fertőrákos csomópont közötti szakaszának az átadása, a forgalmi zavarok elkerülése érdekében csak ezen új nyomvonal átadásával együtt lesz lehetséges várhatóan 2022 márciusában.

A tavaly decemberben átadott M85 Sopron-keletig tartó szakasz forgalmi viszonyainak vizsgálata alapján kiderült, szükség van arra, hogy a folytatás 6,4 kilométeréből, a Balf csomópontig tartó, 2,5 kilométeres szakaszt is minél előbb használhassák a közlekedők, hiszen így direkt kapcsolat jön létre Sopron-Balf városrésszel, tehermentesítve a Sopron-kelet csomópontot az ezen irányú többlet forgalom alól, mely fejlesztés várhatóan csökkenti majd a torlódásokat a városban. A nemzetközi tranzitforgalom (Bécs, Wien) útirányjelzések továbbra is a Sopron-kelet csomópontnál maradnak.

Az átadott részhez kapcsolódóan elkészültek még az országos közúti elemek (Balfi út és a Fertőrákosi út korrekciója), valamint a keresztező (Nemeskúti út, Tómalom út és Kallómalom út), illetve a párhuzamos önkormányzati utak.

A munkák a Mély útnál és a Fertőrákos-országhatár szakasznál folytatódnak tovább. Az M85 autóút várhatóan 2024 őszére éri el az országhatárt.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese elmondta: A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére nemzeti ügyként tekintünk, országszerte számos helyszínen zajlanak jelenleg is a munkálatok, legyen szó akár vasúti fejlesztésekről, akár útépítésről, -felújításról vagy kerékpáros beruházásokról. A kormány célja, hogy minden megyei jogú várost bekapcsoljunk a gyorsforgalmi hálózatba, hogy bármely településről legfeljebb fél órán belül kényelmesen el lehessen jutni egy négysávos útra, és hogy az autópályák, autóutak elérjenek az országhatárokig. Ma az M85 autóút újabb szakaszát vehetik birtokba az autósok, Sopron színvonalas bekötése mellett már épül az Ausztriáig vezető folytatás is. Közben a meglévő hálózat állapotának javításáról is gondoskodunk, az elmúlt évtizedben hatalmas volumenű munka folyt ezen a téren, 755 milliárd forint értékben újult meg hatezer kilométer útszakasz Magyarországon.

Kondrik Kornél, a NIF Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta: A tavaly decemberben átadott M85 Sopron- keletig tartó szakasz forgalmi viszonyinak vizsgálata alapján szükség van arra, hogy a folytatás 6,4 kilométeréből, a Balfi csomópontig tartó, 2,5 kilométeres szakaszt is minél előbb használhassák a közlekedők, hiszen így direkt kapcsolat biztosítható a Sopron-Balf városrésszel, tehermentesítve a Sopron-kelet csomópontot az ezen irányú többlet forgalom alól, és ezzel várhatóan csökkennek majd a torlódások a városban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Filep István