Közzétette friss előrejelzéseit a török jegybank: gyengébb líra, magasabb infláció jöhet

Közzétette friss előrejelzéseit a török jegybank, az új prognózisban felfelé módosították az inflációs és növekedési várakozásokat, emellett gyengébb lírára is számítanak. A jegybank emellett három hónapos aranyswap-tendert hirdetett.

Az inflációs várakozást 13,8%-ról 14,5%-ra módosította a jegybank, azaz magasabb áremelkedésre számít, mint a korábbi előrejelzésében 2021 végén.

Felfelé módosította a növekedési előrejelzését is a török jegybank, a korábban várt 4,3%-os növekedés helyett most 4,9%-ot várnak. Továbbá módosított az árfolyam-előrejelzésen is: az eddigi 8,72-es dollár/líra árfolyam helyett most 8,95-os jegyzést vár 2021 végére a jegybank.

A líra egyébként közel 1%-ot erősödött ma, amelyet alighanem a jegybank bejelentése táplál: a nemzeti bank ma jelentette be, hogy 20 tonnányi aranyra hirdet 3 hónapos swaptendert.

