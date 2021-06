200 ezres minimálbér: "ha mindenki egyetért, én nem ellenzem"

A szakszervezetek - nem meglepő módon - támogatják, de a munkaadói oldal sem tartja ördögtől valónak - ez derül ki az Index körképéből, ahol az érdekképviseleti vezetők értékelték a 200 ezer forintos minimálbér bevezetésének lehetőségét.

Orbán Viktor miniszterelnök a héten jelentette be, hogy mérlegeli a 200 ezer forintos minimálbér 1-2 éven belüli bevezetését. A lépés elsőre drasztikusnak látszik, de a két év alatti bevezetés 9% körüli éves emelést jelentene, ami a koronavírus-válság előtti tempóhoz hasonló. A gyors emelkedés utolsó időszakában ugyan egyre erősebbek voltak azok a hangok, amelyek szerint a termelékenység növekedését meghaladó dinamika nem tartható fenn hosszabb távon, három tényező most segíthet a megvalósításban. Egyrészt az egy éves szünet jelenthetett némi fellélegzést, másrészt a várható magasabb infláció miatt kisebb lehet a reál-minimálbér-emelkedés, harmadrészt a kormány a kis- és középvállalkozásokat adókönnyítéssel segítené.

Az Index körképe alapján is úgy tűnik, hogy az érintettek nem estek pánikba a tervektől. Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke egyenesen úgy fogalmazott, hogy a tervvel nem is célzott túl magasra a miniszterelnök, mivel az európai minimálbér (nem elfogadott) szabályozás-tervezetének szellemében legkevesebb bruttó 217 ezer forintról indulva kellene tárgyalniuk a szociális partnereknek. Ugyanakkor Kordás is elismeri, hogy sok még a kérdőjel, például a szakképzett minimálbér emelésének, illetve a vállalati kompenzációnak a mértéke sem ismert.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára elmondta, hogy a munkáltatók is üdvözlik a kezdeményezést, amit 2-3 év alatt látnak megvalósíthatónak. Ugyanakkor a kisvállalti körben az ehhez ígért adócsökkentést elkerülhetetlennek tartja Perlusz.

Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége alelnöke szintén úgy látja, hogy az egylépcsős emelésre nincs lehetőség, ehhez a most ismert járulékcsökkentő elképzelések (ez 2 százalékos munkáltatói bérköltségcsökkenést jelent) nem nyújtanak elegendő támogatást.

Címlapkép: Getty Images