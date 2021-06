A járvány az egész világon visszaszorulóban, Indiában is javul a helyzet

A harmadik hullám még nem tűnt el a világon, de javul a globális járványhelyzet:

az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga már 400 ezer alatt jár.

Az elmúlt hónapokban a globális fertőzésszámot drámaian növelte, hogy Indiában elszabadult a koronavírus, azonban mostanra már itt is javul a helyzet: az 1,3 milliárdos országban az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga 86 ezer körül jár.

Az indiai járvány-robbanás egyik okozójának tartják az egyik itt felfedezett (delta) variánst, amely Nagy Britanniában is elterjedt (és itthon is azonosították már). A szigetországban most az újranyitás utolsó szakaszának elodázását hozhatja.

