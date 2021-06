Lagarde: "Világosan megmondtam, hogy az euro iránti elkötelezettségünk nem ismer határokat"

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a pandémiás eszközvásárlási program kapcsán egy interjúban elmondta, hogy az euró iránti elkötelezettsége az EKB-nak nem ismer limiteket, és a robusztus program bevezetésével világos üzenet küldtek az érintetteknek, amit mindenki megértett. Lagarde szerint még túl korai beszélni a PEPP kivezetéséről, ennél többet viszont nem árult el a jegybankelnök. Lagarde reméli, hogy az új német kancellár Európa-párti kormányt vezet majd, és hogy a Next Generation EU adta lehetőséggel élnek majd a tagállamok.

A jegybankelnök a Politico-nak adott interjúban elmondta, hogy várakozásaik szerint az eurózóna gazdasága 2022 első negyedévében érheti el a 2019 decemberében látott GDP-szintet, amennyiben az indiai variáns nem hátráltatja majd a kilábalást. Ez egy negyedévvel korábban van, mint azt a márciusi előrejelzésben várták. (A jegybank júniusi előrejelzéséről itt írtunk). Elmondása szerint nagyon sok szó esik az infláció kordában tartásáról, amit a jegybank észben is tart, de a legfontosabb most az, hogy a kilábalást tudjuk bebetonozni.

Lagarde ezt azzal a példával illusztrálta, hogy nem szabad elvenni a mankót a betegtől addig, amíg annak izmai nem álltak teljesen helyre, és nem tud a saját lábán menni. Szerinte ugyanez igaz a gazdaságra is, és jelenleg jól haladunk a kilábalás felé. Lagarde az interjúban nyomatékosította, hogy

azzal attól, hogy a gazdaság jövő év elején eléri a válság előtti szintet, nem akarja azt a benyomást kelteni, hogy a pandémiás eszközvásárlási program (PEPP) március 31-én véget ér.

Ismét megerősítette, hogy a PEPP legalább március 31-ig marad, de mindaddig, amíg a Kormányzótanács úgy nem határoz, hogy a koronavírus-válságnak vége van. Szerinte még nagyon korai a PEPP kivezetéséről beszélni.

Arra a G7 üléssel kapcsolatos kérdésre, hogy a Nyugat vezetőinek szorosabban együtt kéne a működniük, Lagarde egy erős igennel válaszolt. Szerinte megkönnyebbülés látni azt az eltökéltséget, ahogy a nyugati világ vezetői az összefogás irányába haladnak Joe Biden megválasztása óta. Szerinte a multilateralizmus visszatéréséről beszélhetünk, az előző 4 ében ugyanis megakadt az együttműködés, de már a 2008-as válság után, Barack Obama elnöksége alatt is az amerikai figyelem inkább Ázsiára és nem Európára koncentrálódott. Ma azonban erős multilateralizmusról beszélhetünk, szerinte erre látványos példa az Egyesült Államok vakcinaadományozása – az USA 500 millió adag vakcinát oszt ki szegényebb országoknak.

Az EKB stratégiájának felülvizsgálatáról is kérdezték Lagarde-ot, nevezetesen arra volt kíváncsi a Politico újságírója, hogy az EKB is alkalmazza-e majd az átlagos inflációs célt, amit a Fed bevezetett. Erre Lagarde nem adott egyértelmű választ: az elnök szerint a stratégiai 2003 óta nem változott, ezért volt szükség felülvizsgálatra, és bár figyelembe veszik a nemzetközi példákat, mindenképp az EU Alapszerződéséhez igazítva végzik majd el a stratégia felülvizsgálatát. Annyit elárult, hogy szeretné, ha az árstabilitás mellé a klímaváltozás és a digitális euró is felsorakozna az EKB prioritásai közé.

Arra a kérdésre, hogy ezzel a célja az EKB másodlagos mandátumának erősítése, Lagarde határozott nemmel felelt – szerinte ugyanis a klímavédelmi célok figyelembe vételére és a digitalzációra is az árstabilitás fenntartása miatt van szükség.

A német alkotmánybíróság elmúlt éves tevékenységéről (a testület tavaly a német alkotmánnyal ellentétesnek ítélte az egyik európai eszközvásárlási programot) azt mondta, hogy ez volt az egyik nehéz ügy, amellyel meg kellett birkóznia az elmúlt egy év során. Lagarde szerint a jegybank minden tagállam jegybankjára oda kell figyelni, de az ő működésük az európai jog alapján történik és az Európai Központi Bank ítélkezhet róla.

Lagarde az interjú során megerősítette, hogy a Draghi féle „kerül, amibe kerül” szemléletet viszi tovább:

Az elköteleződésünk az euró felé nem ismer limiteket

- mondta, visszautalva a 2020. március 18-i tweetjére, amikor bejelentette a robusztus pandémiás eszközvásárlási programot. Szerinte mindenki világosan megértette ennek az üzenetnek a tartalmát.

Lagarde beszélt a Next Generation EU programról, amely szerinte óriási előrelépés volt, de a kérdés majd az lesz, hogy a tagállamok miképp élnek vele. Ezzel kapcsolatban optimista a jegybankelnök, akárcsak az új német kancellárral, akivel szemben azt reméli, hogy Európa-párti kormányt vezet majd.

Címlapkép: Getty Images