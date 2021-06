Minden szem a Fedre szegeződik – Hogyan mászik ki a csapdából a jegybank?

A hét legfontosabb eseménye egyértelműen a Fed kamatdöntő ülése lesz, az amerikai jegybank a magasra szökő infláció miatt egyre nagyobb csapdában van. Ráadásul most friss makrogazdasági előrejelzés és kamatpálya-prognózis is érkezik, vagyis az ülés kiváló alkalom lehet Jerome Powellnek, hogy legalább a kommunikációban elmozduljon a szigorítás irányába. Ettől eltekintve igazán fajsúlyos adat nem érkezik, itthon egy építőipari statisztikát lehet kiemelni.

Itthon az MNB hétfő reggel publikálja májusi előzetes statisztikai mérlegét, melyben szokás szerint a kormányzati betétállomány adata lehet a leglényegesebb. A KSH az ipari termelés múlt héten közölt áprilisi statisztikájának részleteivel rukkol elő. Napközben az Eurostattól is érkezik egy ipari termelésre vonatkozó statisztika.

2021. június 14-20. makronaptár Magyar makrogazdaság június 14. hétfő 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg máj. június 14. hétfő 9:00 KSH Ipar (részletes) ápr. június 15. kedd 9:00 KSH Építőipar ápr. június 15. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció június 15. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció június 17. csütörtök 11:00 ÁKK Kötvényaukció június 17. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender Nemzetközi makrogazdaság június 14. hétfő 11:00 EU Ipar ápr. június 15. kedd 8:00 Németo. Infláció máj. június 15. kedd 11:00 EU Külkereskedelem ápr. június 15. kedd 14:30 USA Kiskereskedelem máj. június 15. kedd 14:30 USA Termelői árak máj. június 15. kedd 15:15 USA Ipar máj. június 16. szerda 4:00 Kína Ipar máj. június 16. szerda 4:00 Kína Kiskereskedelem máj. június 16. szerda 8:00 UK Infláció máj. június 16. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés június 16. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója június 17. csütörtök 11:00 EU Infláció máj. június 17. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség június 18. péntek 5:00 Japán Bank of Japan kamatdöntés június 18. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem máj. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedd reggel a magyar építőipar áprilisi statisztikája érkezik, mellette délután lesz érdemes figyelni az amerikai adatokra, egyszerre jön az ipar, a kiskereskedelem és a termelői árak friss jelentése.

Itthon a szerdai nap viszonylag csendesnek ígérkezik, annál izgalmasabb lesz viszont a nemzetközi piacokon, ami akár a forint árfolyamában is lecsapódhat. Hajnalban Kínából érkeznek fontos májusi gazdasági adatok, ennél is fontosabb lesz azonban magyar idő szerint este a Fed kamatdöntése.

Szokás szerint este nyolckor jelenik meg a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) közleménye, majd fél órával később kezdődik Jerome Powell sajtótájékoztatója. Ráadásul most a kamatdöntéssel egyidőben friss gazdasági előrejelzést és kamatpálya-prognózist is publikálnak a döntéshozók. A legérdekesebb az lesz, hogyan kommentálja a jegybank az utóbbi hónapok kiugró inflációs adatait, a legfrissebb hírek szerint májusban már 5%-ra emelkedett a pénzromlás üteme a tengerentúlon. Ez jelentősen meghaladja a Fed 2%-os célját, ezért előbb-utóbb „valamit mondaniuk kell rá”. Korábban a felvetést azzal ütötték el, hogy kismértékben és átmenetileg a cél feletti infláció sem zavarja őket, azonban lassan már nem kismértékű túllövésről beszélhetünk.

Konkrét lépésre most még nem számítunk a jegybanktól, az ugyanis túl éles fordulat lenne, azonban az eddig kommunikált „nem gondolkodunk azon, mikor gondolkodjunk” a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlási program kivezetésén sem tűnik már indokoltnak. Vagyis a legvalószínűbb, hogy valamilyen konkrétabb megfogalmazást használnak majd a QE-program végét illetően, ősszel pedig akár el is kezdhetik leépíteni azt.

A CNBC pénteki cikke szerint ugyanakkor nem kell különösebben aggódnia a Fednek, hiszen az infláció valóban nagyon magasra ugrott, azonban az továbbra is átmenetinek tűnik, elsősorban azokon a területeken indult be jelentős drágulás, melyeket kiemelten érintett a koronavírus-járvány. Az áremelkedés harmadáért például a több mint 7%-kal dráguló újautók voltak felelősek. Persze elnézve a világpiaci nyersanyagárakat az vitathatatlan, hogy egyre erősebbek a kockázatok azzal kapcsolatban, hogy nem csak átmeneti lesz az infláció megugrása, de ezekre a kockázatokra most még talán korai lenne konkrét lépéssel reagálni, legfeljebb a hangvétel lehet a korábbinál szigorúbb.

Csütörtökön marad időnk emészteni a jegybanktól hallottakat, igazán fontos adat nem jelenik meg. Az Eurostat a májusi infláció összesítését publikálja majd, melyből kiderülhet, hogy az 5,1%-os magyar áremelkedés még mindig Európa élén van-e.

Magyar idő szerint péntek hajnalban tartja következő kamatdöntő ülését a Bank of Japan, emellett azonban csak egy brit kiskereskedelmi statisztika érdemel említést a hét utolsó munkanapján.

