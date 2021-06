Aki kimarad, lemarad - Fókuszban a termeléshatékonyság növelése

A koronavírus-járvány által okozott sokkra nem volt felkészülve az autóipar, a váratlanul jött kihívás rövidtávú kezelése ugyanakkor megtörtént, így egyre inkább előtérbe kerül a vállalatoknál a korábban kitűzött hosszú távú stratégiák megvalósítása. Ezek elérésében kulcsszerepet játszhatnak az Ipar 4.0 megoldásai és a digitalizáció előmozdítása. Ez már csak azért is lényeges mert a jövőben csak azok fognak tudni érvényesülni, akik a digitalizációban élen járnak. Emellett kiemelten fontos, hogy a jövőben a KKV szektor képviselőit is érintse a digitalizáció folyamata, illetve, hogy a fenntarthatóság kérdése is megjelenjen döntő szempontként a fejlesztések területén. Többek között ezek a megállapítások hangzottak el a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) közös szakmai konferenciáján

Kedden megrendeztük a Járműipar 2021 konferenciasorozatunkat, amelynek keretében sor került egy panelbeszélgetésre is. Ennek során a magyar autóipar meghatározó vezetői válaszoltak a feltett kérdésekre, mondák el véleményüket a koronavírus-járvány okozta helyzettel, a hosszú távú stratégiájukkal, tervezett beruházásaikkal, az Ipar 4.0 vívmányainak várható terjedésével kapcsolatban.

Jelentős beruházások történtek az elmúlt években az Ipari Digitalizáció területén. Milyen ipari digitalizációs projekttel találkozott utoljára, akár saját, akár partnervállalat vagy beszállító esetében (best practices). Mi volt a projekt legnagyobb kihívása és mi volt a siker a kulcsa? A már megvalósult ipari digitalizációs projektjeiknél milyen előnyöket látnak? Mik az ipari digitalizáció terjedésének fő korlátai?

Elsőként Tisza-Kiss László szólalt meg, aki kiemelte, hogy az AGC Glass már eleve magasan automatizált technológiával rendelkezett. Az utóbbi években inkább különböző szigetüzemszerű megoldásokkal szolgáltak, ennek kapcsán érték el legnagyobb sikerüket tavaly, mivel képesek voltak összehangolni a sok szigetüzemszerű projektet egy nagyvállalati digitalizációs projektté, illetve nagy mértékben fektettek be olyan emberekbe, akik a változásmenedzsmentért is felelnek. Céljuk az, hogy olyan döntéstámogató szoftvereket adjanak a dolgozóik kezébe, amellyel ezt meg tudják valósítani.

A projektek terén a siker kulcsa az, hogy a különböző szakemberek megtalálják az egymás közti összhangot

- emelte ki.

Éliás Péter elmondta, hogy az Audi Hungáriának már a kezdetek óta fontos a digitalizáció és ennek kapcsán már számos projektet valósítottak meg. Külön hangsúlyozta a környezetvédelem fontosságát, ezt mutatja, hogy az Audinál több ezer mérőóra van kihelyezve az energiafogyasztás nyomon követesére. Ennek kapcsán jó példa lehet a koronavírus-járvány, amikor ezen mérőórák segítségével mérték meg a gyár energia-fogyasztását, amely még álló állapotban is az átlagos fogyasztási érték 20% vagy 30%-ára rúg. Emellett bevezetésre került egy shopfloor menedzsment rendszer is a papíralapú működés kiszorítása céljából.

Ezeknek köszönhetően jelentős megtakarítást sikerült elérni az alapjárati terhelés tekintetében, mivel naprakészen azonnal láttuk azokat az eltéréseket és kiugrásokat, ahol erre nem volt ok vagy indok

- emelte ki Éliás Péter.

Purgel Csaba nagy sikernek tekinti, hogy a Continental budapesti gyára a tavalyi évben elnyerte a digitális gyár díjat. Véleménye szerint a legfontosabb tanulság a digitalizáció kapcsán, hogy miként lehet együttműködni, illetve miként lehet az erőforrásokat hálózatokba szervezni.

Mindegy egyes egységnek meg kell találnia a saját életútjának, a saját ütemének megfelelő iparizációs fejlesztési tevékenységeket

- hangsúlyozta, illetve megemlítette, hogy jelenleg a smart automation-nel foglalkoznak, utána pedig tanulni kívánnak a magasan automatizált elektronikai gyártóegységektől.

Makkai Csanád elmondta, hogy az NI Hungary az egyik legnagyobb beszállítója a félvezetői iparnak, így van rálátásuk a szektort érintő problémákra, amelyet főként új termékek és chipek validációs folyamata jelent. Mivel az NI esetében házon belül működik a gyártás és rendelkeznek automatizációs tapasztalattal, így ők próbálhatták ki elsőnek ezeket a megoldásokat. A cél ennek kapcsán az volt, hogy ki lehessen váltani a validációs folyamatból mérnöki erőforrást, hogy a mérnökök csak a fejlesztésre tudjanak fókuszálni, ne az adatok kiértékelésével kelljen foglalkozniuk.

Így a terméket és a folyamatot kombinálva tudunk prediktív módon látni

- húzta alá Makkai Csanád.

A megtérülés kapcsán Godány Tamás említette, hogy alapvetően vevői igény miatt kezdtek átállni a Zeissnél a papírmentes méréstechnikára. Véleménye szerint ebben az esetben a környezeti és gazdasági szempontok nem mondanak ellent egymásnak, mivel így sikerült megszabadulni a papírnyomtatás és tárolás költségétől.

A másik ebből származó előny, hogy nagyon gyorsan lehet beavatkozni a folyamatokba, mivel akár a gyártósorok mellé ki lehet helyezni olyan monitorokat, amelyen azonnal észrevehetők a változások.

Balán Péter szerint arra a legbüszkébbek, hogy minden vevőjüknek segíteniük kell abban, hogy a lehető leghatékonyabban tudjanak adatot gyűjteni, ebben pedig nagy segítségre vannak a Mitsubishi-rendszerek. Véleménye szerint, míg korábban az emberek attól tartottak, hogy a robotok majd elveszik a munkájukat, ennek valójában a fordítottja igaz, mivel a ha nem nőtt volna a termelés az automatizáció következtében, ezek a gyárak könnyen lehet, hogy keletebbre költöztek volna.

Tulajdonképpen a robotoknak köszönhető, hogy a munkahelyek megmaradtak. A koronavírus-járvány is megmutatta, hogy egy automatizált gyártással mennyivel hatékonyabban lehet megőrizni ezeket a munkahelyeket.

- tette hozzá Balán Péter.

Virág Aladár szerint a 4iG-nek elsősorban rendszerintegrátorként kell megjelenni, így számukra kicsit nehezebb megközelíteni az I4.0-t. Ezért szükséges bekapcsolódni a folyamatokba, így a gyártásinformatikához is érteni kell, ebből a megfontolásból pedig fejlesztéseket is eszközöltek.

Át kell emelni a tudást, hogy integrálódni tudjunk egy gyár üzletmenetébe, ehhez pedig úgy kell gondolkodni, mint az ügyfelek

- hangsúlyozta, illetve hozzátette azt is, hogy éppen ezért hozták létre a 4iOP platformot is, amelybe modulonként lehet bekapcsolni a különböző megoldásokat az ügyfelek igényeihez mérten.

Véleményük szerint Magyarországon napjainkban az I4.0 a nagyvállalatok kiváltsága-e, vagy látnak olyan beszállítók (KKV-k) által megvalósítható, alacsony ráfordítású I4.0 fejlesztési lehetőségeket, amelyekkel ezen vállalatok hatékonysága is növelhető? Milyen lehetőségeket látnak arra, hogy az I4.0 széles körben, nagy mennyiségben terjedhessen el, akár brownfield fejlesztések formájában?

Virág Aladár szerint a 4iG-nek rendszerintegrátorként kell segíteni a KKV szektort az automatizáció folyamatába történő bekapcsolódásban, éppen ezért igyekeznek őket felzárkóztatni. Elmondta, hogy számos fejlesztés már most elérthető ezeknek a vállalkozásoknak, külön kiemelve, hogy nem érdemes sokat várni.

Aki kimarad, lemarad

- emelte ki Virág Aladár.

Makkai Csanád ennek kapcsán hozzátette, hogy a NI Hungary-nek van egy I4.0 bizottsága, amelynek célja, hogy a résztvevők best prectice-eket osszanak meg egymással. Ez már csak azért is lényeges, mert a nagyvállalatok is küzdenek sokszor a I4.0 stratégiai megvalósításával.

Ezért fontosak a brownfield fejlesztések, mert azáltal, hogy adoptálunk megoldásokat másoktól, nem magunktól kell kitalálni a megoldásokat

- hangsúlyozta

Ennek kapcsán azt is elismerte, hogy egy kis- vagy egy középvállalkozás esetében nagy akadályt jelenthet az önálló megoldások kifejlesztése.

Purgel Csaba az elhatározás fontosságát húzta alá, hogy a KKV szektor képviselői ezt be tudják vállalni. Szerinte nem kell gigászi beruházásokra gondolni az első lépések megtételéhez.

Hol vannak esetleg lemaradásban a magyar autóipari vállalatok, hol lenne szükség további fejlesztésekre a versenyképességük növelése érdekében? Melyek azok a trendek, technológiai megoldások, amelyek felerősödtek, nagyobb szerephez jutottak az autóiparban a koronavírus-járvány kirobbanása óta?

Makkai Csanád szerint a koronavírus miatt nagyon gyorsan kellett alkalmazkodniuk az új körülményekhez. Példaként hozta fel, hogy szinte egyik napról a másikra kellett hazaküldeniük a teljes gyártástámogatást. Ezért szoftveres megoldást kellett találni a probléma áthidalására. Ezt követően folyamatosan az innováció ezen szegmensébe fektettek, mivel a felszabaduló erőforrásokat K+F-re költötték, ehhez azonban elengedhetetlen volt a szoftveres felkészültség.

Tisza-Kiss László tapasztalata szerint az ACG esetében, főleg a sajátos gyártástechnológia miatt a szakembergárda teljes hazaküldése nem volt megoldható. Ezért vegyes megoldást alkalmaztak. Kiemelte emellett a digital twin rendszerek fejlesztését, hogy a jövőben, ha kell, valamennyi dolgozójuk képes legyen otthonról elvégezni a munkáját.

A kép szereplői balról jobbra haladva: Éliás Péter, vezető, Környezetmenedzsment, Audi Hungaria Zrt.; Virág Aladár, szaktanácsadó-szakértékesítő, 4iG Nyrt.; Tisza-Kiss László, ügyvezető igazgató, AGC Glass Hungary Kft.; Purgel Csaba, ügyvezető igazgató, Continental (Vác). Mohai Balázs/Portfolio

Éliás Péter a munkaszervezés hatékonyságának jelentőségét emelte ki, illetve hangsúlyozta, hogy egy vállalatnak tudnia kell számolni a volatilitásból eredő bizonytalanságokkal. Balán Péter szerint a piaci volatilitás velünk marad és az egyik legfőbb feladat, hogy tudjunk hozzá alkalmazkodni a jövőben.

A digitalizáció ebből a szempontból mindenképpen előreviszi a vállalatokat, megkönnyíti, hogy ezekre jó, gyors és flexibilis megoldásokat találjunk

- hangsúlyozta Balán Péter.

Több megszólaló kiemelte továbbá a belső képzési programok jelentőségét is a digitális működésre való átállás folyamatában.

Gyártászöldítési beruházások - ki hol tart ebben, mit tervez (ha tervez), milyen potenciált lát benne? Milyen Ipar 4.0 megoldások képzelhetőek el az energia ellátás, energia felhasználás optimalizálása kapcsán? A világ vezető autóipari vállalatai sorra tűzik zászlójukra a karbon-semleges termelés elérést. Ez milyen változásokat hozott és/vagy hozhat a jövőben az Önök működésében?

Éliás Péter elmondta, hogy az Audi győri telephelye fontos mérföldkőhöz érkezett tavaly, amikor a vállalatcsoporton belül az elsők között sikerült elérni a karbonsemleges állapotot, egy meghatározott intézkedés-hierarchia megvalósításán keresztül. Első körben energiahatékonysági megfontolásból fogalmaztak meg energiamegtakarítási célokat, ez pedig műszaki átépítésekkel is járt. A megmaradt energiafelhasználást pedig igyekeznek zöld módon megvalósítani, akár zöld áram megvásárlása, vagy napelemek telepítése útján. Ami a gázfelhasználást illeti, annak jelentős része mára már geotermikus forrásból származik, a maradékot pedig biogázzal semlegesítik. A fennmaradó szükségleteket karbonkreditek formájában elégítik ki.

Itt nem állunk meg, vannak még kiemelt területeink, ilyen az erőforrás-hatékonyság növelése, a vízfelhasználás csökkentése és a biodiverzitás növelése

- tette hozzá.

A kép szereplői balról jobbra haladva: Makkai Csanád, Manufacturing Engineering Section Manager, NI Hungary Kft.; Godány Tamás, cégvezető, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe; Balán Péter, branch manager, Mitsubishi Electric Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe, Ács István, ügyvezető igazgató, Bosch Rexroth Kft. Forrás: Mohai Balázs/Portfolio

Purgel Csaba elmondta, hogy a Continental-csoport is ambiciózis célokat tűzött ki maga elé, 2040-ig szeretnék elérni a teljes karbonsemlegesség szintjét. A villamosenergiát már most zöld forrásokból nyerik. Hozzátette, hogy ez nemcsak a gyártó- hanem a kiszolgálóegységek és az irodai épületek vonatkozásában is releváns.

Makkai Csanád szintén egyetértett a fenntartható működés irányával, és hozzátette, hogy az NI Hungary K+F-fel foglalkozó cégként nagyon fontosnak tartja az egyetemekkel, illetve az akadémiai környezettel való együttműködést a fenntartható megoldások kidolgozása céljából.

