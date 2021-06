Biztosra veszik a románoknál is a negyedik hullámot, mert alig kérik az emberek a vakcinát

Ukrajnában már biztosan lesz ősszel egy újabb koronavírus-járványhullám a tisztifőorvos vasárnapi kijelentése szerint, kedden pedig a román oltási kampány koordinátora nyilatkozott úgy, hogy a túl alacsony átoltottság, az alacsony vakcinaérdeklődés miatt gyakorlatilag Romániában is biztosra vehető az őszi negyedik hullám. Mivel alig kérik naponta a románoknál a vakcinát, ezért a kormánynak most vissza is kellett mondania 4,5 millió dózist az EU felé, ami júniusban jött volna az országba, nehogy megromoljon a raktárban.