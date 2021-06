Elfogadták a 2022-es költekező, de nem választási költségvetést

Az Országgyűlés 132 igen, 26 nem szavazattal megszavazta a 2022-es költségvetésről szóló törvényt. A növekedést a kormány 5,2%-ra várja, a deficitcél pedig 5,9% lesz, vagyis a kormány - a Költségvetési Tanács intelmei ellenére - kitartott a lassabb hiánylefaragás mellett, ami nem véletlen. A 2022-es évben parlamenti választásokat tartanak Magyarországon, ezért ebben a helyzetben nem meglepő, hogy a gazdaság támogatása élvez prioritást. Pénzforgalmi szemléletben egyébként már most felülírta a valóság az elfogadott javaslatot, ugyanis a kormány szja-visszatérítési ígérete nincs betervezve a jövő évi büdzsébe.

2022-ben az államháztartás központi alrendszerének kiadási főösszege 28 546,45 milliárd forint, bevételi főösszege 25 393,8 milliárd forint lesz. A hiányt 3 152,6 milliárd forintban állapították meg, a tartalék összege 233 milliárd forint, ami a korábbi évekkel összevetve egyáltalán nem kimagasló.

A kormány több alkalommal is igyekezett hangsúlyozni, hogy nincs szó választási költségvetésről, annak ellenére, hogy jövőre parlamenti választások lesznek Magyarországon. És szigorú értelemben véve nem is beszélhetünk erről, hiszen a költségvetés GDP-arányos hiány csökkenni fog, az idén várt 7,5%-os szintről 5,9%-ra. Ugyanakkor több olyan tételt is fel lehet fedezni a költségvetésben, amely leginkább költekező karakterisztikát kölcsönöz a jövő évi büdzsé számára.

A legfrissebb kormányígéret például tipikusan ilyen: a jövő január-február környékén kifizetendő (vagyis pénzforgalmi szemléletben a 2022-es évet terhelő) szja-visszatérítés 530-580 milliárd forintos bevételelengedést jelent, amennyiben a 2021-es GDP-növekedés 5,5% felett lesz.

Közben több mint 7300 milliárd forintos Gazdaság-Újraindítási Akciótervet hirdetett a kormány a jövő évi költségvetésben, amivel a beruházásokat akarja megtámogatni. Ennek megfelelően a kormány arra számít, hogy a beruházási ráta 28,5% lesz jövőre.

Jelentős összegben állnak rendelkezésre uniós források.

Jön a 13. havi nyugdíj két heti részlete jövőre, valamint a prémium is járni fog az időskorúaknak.

Szja-mentességet kapnak a 25 év alattiak.

Az egészségügyi kiadások is jelentősen emelkednek, a béremeléssel összefüggésben.

