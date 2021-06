Kezdődik a kamatemelés Magyarországon: mi lesz a forinttal és az inflációval?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem fog visszatáncolni a júniusi kamatemelési ígéretéből, és már nem opció az sem, hogy jelképesen szigorít a monetáris kondíciókon, amit a magas infláció is indokol. Az infláció nemcsak Magyarországon, hanem Amerikában is emelkedik, azonban a Fed még nem szigorít, de amit a Fed megtehet (tudatosan hagyja túlpörögni a gazdaságot), azt nem feltétlenül teheti meg egy kis, nyitott gazdaság központi bankja. Az MNB kezdődő normalizációs folyamata kapcsán elmondható, hogy a proaktivitás hatására csökken annak a forgatókönyvnek az esélye, hogy a piac kényszerítse ki a kamatemelést, ami mindenképpen kedvező. De vajon erősödhet-e tovább a forint a szigorítás hatására?

Megkezdődik a kamatok emelése

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Portfolio konferenciáján tartott előadásának tartalma minden kétséget eloszlatott az MNB júniusi lépésével kapcsolatban. E hónapban megindul a monetáris politikai fordulat, a Monetáris Tanács effektív kamatemelésre készül. A kemény üzenetek lényegében megismételték az alelnök májusi interjújának megállapításait, és a májusi Monetáris Tanács ülés után kiadott közleménnyel ellentétben Virág Barnabás most is egyértelműen „effektív” kamatemelésről és szigorítási „ciklusról” beszélt.

Az előadás tartalma megerősítette, hogy a belebegtetett szigorítástól való visszatáncolás nem opció, és ahogy azt korábban gondoltuk, egy szimbolikus alapkamat-emelésnél is többre készülnek a döntéshozók. A kamatemelésről való visszatáncolás ugyanis komoly csalódást okozna a piacoknak, ami az árfolyam akár erőteljesebb gyengülését is maga után vonhatja, és hasonló végkifejlettel kecsegtethet egy jelképes alapkamatemelés az egyhetes betéti kamat változatlanul hagyása mellett.

Vagyis, nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy ebben a hónapban nemcsak az alapkamat, de az egyhetes betéti kamat szintje is emelkedik.

A kérdés most már csak az, hogy mekkora lesz az első szigorító lépés, és ezt milyen mértékű további kamatemelések követik. A jegybank kommunikációja alapján az MNB továbbra sem egy lépésben, hanem „ciklusban” gondolkodik, „adatvezérelt” üzemmódra vált, vagyis aktuális lépéseinek iránya és nagysága a beérkező új információk függvényében alakul. Ez egyrészt arra utalhat, hogy nem egy nagy emelést terveznek, hanem több kisebb lépéssel kívánnak előrehaladni a normalizálás útján.

Júniusban első lépésként jöhet a „felzárkózás” a piacokhoz, ami a betéti kamat 15 bázispontos emelését jelentheti (0,9%-ra). Ezt követően a tanács negyedévente, az Inflációs Jelentések közzétételéhez igazíthatja lépéseit, de amennyiben az év második felére és 2022-re vonatkozó inflációs várakozásaink megalapozottnak bizonyulnak, óriási mértékű szigorításra nem lesz szükség. Vagyis a júniusi kamatemelést még 1-2 hasonló mértékű lépés követheti az előttünk álló 6-9 hónapban, és ennek megfelelően a 3 hónapos Bubor nem távolodik el számottevően felfele az 1%-os szinttől.

Magasabb infláció

Az eddig beérkező adatok alapján 2021-ben az infláció az év elején vártnál magasabban, de a májusi adatközlés előtti várakozásunknál alacsonyabban tetőzött. A nyári hónapokban továbbra is bizonytalanságot jelent az újranyitás hatása, de jelenlegi számításaink szerint júniusban az e havihoz hasonló ütemű árszínvonal emelkedés várható, majd az év második felében már 5% alatti év/év indexeket láthatunk. A bázishatás miatt azonban jelentős volatilitást mutathatnak a havi adatok:

nyáron 4% közelébe süllyedhet az éves index, majd novemberre 4,7-4,8%-ig kapaszkodhat vissza.

Így az éves átlagos infláció is valamivel 4% felett alakulhat. A konszenzusnál alacsonyabb májusi adat azonban nem ok megnyugvásra, a gazdaságban erősödik az inflációs nyomás (amit a maginflációs mutatók is megerősítenek), és továbbra sem elhanyagolhatóak a felfele mutató kockázatok. Alapvetően tehát azt látjuk, hogy

egyrészről az újranyitás és a nagyon gyors gazdasági kilábalás,

másrészről pedig a kínálat oldali súrlódások (amelyek egyre több területet érintenek és a vártnál lassabban oldódnak), felfele hajtják az inflációt.

A csúcs utáni visszaesés érdemben lassabb lehet, mint amire év elején számítottunk, ami még akkor is monetáris választ igényel, ha a piaci konszenzus és valószínűleg az MNB frissített makrogazdasági prognózisai is mérséklődő inflációt jeleznek előre 2022-re.

A jegybank tehát a kivárással ellentétben most a proaktivitás mellett tette le a voksát, és ennek a fordulatnak a megalapozottsága több oldalról is igazolható. A korlátozások feloldásával párhuzamosan egy robusztus gazdasági kilábalás indult, a költségvetés idén és jövőre is rendkívül expanzív marad, a javuló munkaerőpiaci helyzet, a gazdaságban jelenlévő kapacitás korlátok, az erőteljes bérkiáramlás (és még sorolhatnánk), mind olyan tényező, amely érdemben növeli a túfűtötté válás kockázatát. Ráadásul a pandémia előtti időszakkal ellentétben a külső inflációs nyomás is minden fronton erősödik, ami a fél évvel korábban gondoltnál magasabban tetőző és onnan a vártnál lassabban mérséklődő inflációt jelent -, magában rejtve az inflációs várakozások tartós megemelkedésének kockázatát.

Lép-e a Fed és az EKB?

A globális kockázati hangulat az elmúlt hetekben viszonylag támogató volt, a kockázati étvágy erőteljes, az év első negyedévét jellemző inflációs pánik alábbhagyott, a fejlett kötvényhozamok csökkentek, a részvényindexek történelmi csúcsokon, vagy azok közelében tanyáznak. A Fed és az EKB is nyilvánvalóvá tette, hogy a normalizálás egyelőre nincs napirenden, a magas költségvetési hiányok, adósság vagy éppen romló külső egyensúlyi pozíciók miatt ma senki nem aggódik.

Ma még, tegyük hozzá gyorsan. A két nagy jegybank közül az EKB van kényelmesebb helyzetben: bár az euróövezetben is emelkedik a pénzromlási ütem, a jegybanki cél tartós túllövésére kicsi az esély. A magasabb infláció a közös európai jegybank számára inkább üdvözlendő jelenség, mint sem aggodalomra okot adó folyamat, hiszen itt mindössze annyi történik, hogy megindul a hosszú évekig mélyen cél alatti infláció célhoz való konvergálása.

A Fed helyzete azonban kényesebb: a potenciális feletti növekedés, a masszív költségvetési stimulus, az emelkedő infláció még a „rugalmas inflációs célkitűzéses” rendszerben is hamarosan elkerülhetetlenné teszi, hogy elkezdjenek „beszélgetni” arról, hogy mikor kezdenek el komolyan „beszélgetni” a normalizálásról. A tapering akár már ősszel napirendre kerülhet, ami az amerikai hozamok és a dollár árfolyamán keresztül a feltörekvő piacokat sem hagyja majd érintetlenül.

A piacok ma egyáltalán nem foglalkoznak az inflációval, elhitte mindenki a jegybankoknak, hogy a megugrás átmeneti és a laza monetáris politikák megváltoznak.

A hangulat azonban akár egyik pillanatról a másikra is megváltozhat, és egy globális fordulat könnyen újra céltáblává teheti a magas költségvetési hiánnyal, magas államadóssággal, magas inflációval, és rendkívül alacsony reálkamattal jellemezhető Magyarországot és a forint eszközöket.

Magyarul amit a Fed megtehet (tudatosan hagyja túlpörögni a gazdaságot), azt nem feltétlenül teheti meg egy kis nyitott gazdaság központi bankja. Egy ilyen forgatókönyv esetén pedig már nem a jegybank irányít, hanem a piac kényszerítené ki a monetáris szigorítást; a kikényszerített lépések pedig soha nem optimálisak. A proaktív normalizálás ennek a forgatókönyvnek is jelentősen csökkentheti a kockázatát.

Mi lesz a forint árfolyammal?

A kamatemelés kvázi bejelentésének a forint árfolyamára is azonnali hatása volt, és ez a hatás minden bizonnyal szándékolt volt az MNB részéről. Egyrészt komoly üzenet volt a piacon a forint gyengülésére játszó szereplők számára (aki a forinttal „szórakozik” megégetheti magát), másrészt fundamentális okokból is kívánatos most a jegybank számára egy valamivel erősebb árfolyam. A válság előtti években unalomig hallottuk, hogy az importált infláció alacsony, az inflációs és az árfolyam közötti kapcsolat meggyengült, a gyenge árfolyam nem inflatorikus hatású. (Bár, ha nincs mi begyűrűzzön, akkor gyakorlatilag mindegy milyen árfolyamon nem gyűrűzik be.) A fordulat azonban ezen a téren is bekövetkezett. A külső inflációs nyomás drasztikusan erősödik minden fronton, így az infláció elleni „proaktív” és „erőteljes” fellépéshez most már erősebb árfolyam is szükséges, ami kontroll alatt tarthatja/ kissé enyhítheti az importált inflációt.

A forint euróval szembeni árfolyama április eleje óta közel 4%-kal, a márciusi mélypontokhoz képest pedig több mint 5,5%-kal erősödött, ami már önmagában is a pénzügyi kondíciók szigorodását eredményezte. Ez egyrészt megerősítheti azt a várakozásunkat, mely szerint egyelőre nincs szükség megelőző jelleggel nagyon nagy mértékű kamatemelésre, másrészt pedig felveti azt a kérdést is: erősödhet-e még tovább az árfolyam?

Rövid távon a jelenlegi szintekről további gyors és intenzív forint erősödés nem valószínű: a kamatemelés már beárazódott, új impulzust csak egy vártnál nagyobb szigorító lépés vagy meglepő kommunikáció jelenthetne. Láthatólag az MNB az inflációs kockázatok mérséklése érdekében ma már valamivel erősebb forintárfolyamot preferál, de a viszonylag gyengébb árfolyam melletti érvek sem tűntek el teljesen. Így amennyiben a következő időszak kamatemelései nem lesznek nagyságrendileg nagyobbak, mint amire számítunk, az euró/forint kereskedési csatorna 345-355 közé tolódhat a korábban jellemző 355-365 közötti sávból.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

