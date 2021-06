A hitelmoratórium fenntartását kéri a Fidesz frakció a kormánytól

A hitelmoratórium fenntartását kérte a kormánytól debreceni kihelyezett ülésén a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja - közölte Kocsis Máté frakcióvezető csütörtökön sajtótájékoztatón, Debrecenben.

A politikus azt mondta, a rászorulók esetében semmiképpen nem kellene feloldani a moratóriumot, de ez olyan fontos kérdés, amelyet szerepeltetni kell a nemzeti konzultációs kérdőíven is.

Kocsis Máté jelezte: szerda este meghallgatták Orbán Viktor miniszterelnök politikai tájékoztatóját, illetve Kásler Miklós és Pintér Sándor miniszterek beszámolóját a koronavírus-járvány elleni védekezésről.

A moratórium kérdéséről múlt héten sok szó esett és az már egyébként is eldőlt, hogy benne lesz ez a téma is a nemzeti konzultációban, ezért szeptember 30-ig kitolták a moratórium határidejét. Egyelőre nem tudni, hogy a Fidesz frakció ehhez képest további hosszabbítást is kér-e, vagy bevárják a konzultáció eredményét.

A fentiek mellett a kormánypárti frakciók jelezték: szerintük (is) reális célkitűzés az 5,5 százalékos gazdasági növekedés idénre, mint ahogy azt a kormány már célként megjelölte, hogy a jövő év elején az szja-visszatérítést meg tudják tenni.

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt. Debrecen, 2021. június 17. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Fidesz-KDNP frakciószövetség kihelyezett üléséről tartott debreceni sajtótájékoztatón 2021. június 17-én.