Kiderült, miért nem fogadta még el a Szputnyik védőoltását az Európai Gyógyszerügynökség és miért nem is fogja egy ideig

Elmulasztotta a június 10-i határidőig benyújtani a Szputnyik V vakcina orosz fejlesztője a tesztadatokat az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felé, így a vakcina uniós jóváhagyása „valószínűleg szeptemberig, de lehet, hogy év végéig” késlekedni fog – jelezte egy névtelenséget kérő német kormányzati forrás a Reuters hírügynökségnek. Ez jelentős csúszás lenne ahhoz képest, hogy korábban arról volt szó: májusban, de legkésőbb júniusban már jóváhagyhatja az EMA a Szputnyikot, így az az uniós oltásigazolásnál is előnyt jelentene, illetve a magyarok külföldi utazását is könnyítené.

A hírügynökség másik forrása azt mondta, hogy a Szputnyik V vakcinát fejlesztő orosz Gamaleja Intézet azt ígérte: a jövő hét végéig, de legkésőbb június végéig átküldi a tesztadatokat az EMA-nak. Ha ez így lesz, akkor azok kiértékelése után valóban reális az, amit az első forrás mondott, miszerint szeptemberre csúszhat az EMA jóváhagyása, de akár év végére is.

Az EU-ban először a magyar kormány rendelt a vakcinából 2 millió dózist, aminek döntő többségét be is adták idehaza az alábbi ábra tanúsága szerint, így a fenti EMA-hír közel 1 millió magyart érint direktben. Az EMA jóváhagyása nélkül ugyanis az uniós oltásigazolásra az oltás ténye nem kerül rá, és így egyedileg, az egyes tagállamok döntési kompetenciája, hogy korlátozások nélkül beengedik-e a Szputnyikkal beoltottakat az országba, vagy sem.

A németek egyébként attól tették függővé, hogy valóban rendelnek-e (több tízmillió darabot) a Szputnyik oltásából, hogy az EMA elfogadja-e a vakcinát, de mivel ez késik, és közben a nyugati vakcinákból egyre többhöz jut hozzá Németország is, így előfordulhat, hogy mire az EMA-engedély megjön, már nem is lesz nagy volumenben szükségük az orosz oltásra. Két hete egyébként Szlovákiában is elindult a Szputnyikkal az oltás, második uniós tagállamként.

