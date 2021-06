Külföldi nyaralást tervezel? Itt a friss lista, ahol elfogadják a magyar védettségi igazolványt

A Konzuli Szolgálat oldala szerint már 16 országgal sikerült egyezségre jutnia Magyarországnak a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról. Mostani cikkünkben egy friss listában gyűjtöttük össze az országokat, ahová korlátozás nélkül beléphetnek az oltott magyarok, és kitérünk arra is, milyen egyéb előírásokra érdemes még odafigyelni az utazási célpontoknál. Vannak például olyan országok, ahol a védettségi igazolvány mellé oltási igazolást is kérnek a belépéskor.

A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint a kormány 203/2021. (IV. 29.) rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a külpolitikáért felelős miniszter megkezdte a tárgyalásokat a védettségi igazolvány külföldön történő elfogadása érdekében.

A tárgyalások eredménye alapján az alábbi országokba lehet korlátozásmentesen beutazni az oltottságot igazoló védettségi igazolvánnyal, kiegészítve a Konzuli Szolgálat oldalán elérhető friss információkkal:

Albánia

Június 10-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Albániába, a védettségi igazolványok kölcsönös elismerésére vonatkozó kétoldalú megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal. A védettségi igazolvány birtokosai ugyanazokra a szolgáltatásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az albán oltási igazolások birtokosai.

Az albán szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést és a szolgáltatások igénybe vételét teszi lehetővé az oltottságot igazoló védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Bahrein

A két ország között 2021. 05. 03-tól hatályos megállapodás alapján Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Bahreinbe, amennyiben rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A védettségi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárok „on-arrival” vehetik fel a vízumot a Repülőtéren. A „BeAware Bahrain” applikációt a magyar állampolgároknak is le kell tölteniük a mobiltelefonjaikra, miután 2021. május 13-tól, a Ramadán, szent hónap befejezésével, csak a „BeAware Bahrain” applikációban érvényesített védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek látogathatnak bizonyos megnyíló, zárt légterű egységeket, mint többek között a vendéglátóhelyek, sport- rendezvény- és szabadidőközpontok belső tereit, termeit, fitness-termeket, szállodák éttermeit. A Bahreinbe érkező magyar állampolgároknak a fenti dátumtól a manamai nemzetközi repülőtéren az egészségügyi minisztérium helyszíni munkatársai töltik fel a „BeAware Bahrain” applikációba a jogosultságot a magyar védettségi igazolvány alapján.

A nem beoltott 6 és 18 év közöttieknek a beérkezéskor a repülőtéren PCR tesztet kell elvégeztetniük az egészségügyi hatóságokkal. Ezt követően a negatív teszt megérkezéséig karanténban kell tartózkodniuk (ez jelenleg 24-48 óra, a karantén helyszíne nem előírt).

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Ciprus

Június 6- tól Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Ciprusra a két ország közötti, a védettségi igazolványok kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal, valamint az oltások időpontját és a vakcina típusát igazoló oltási igazolással. Ciprus a kétadagos oltóanyaggal beoltottak oltási igazolását a második oltás napjától, míg az egyadagos J&J védőoltás esetében a vakcina felvételétől számított 14 nap után fogadja el. Ciprus minden Magyarországon használatos vakcinát elfogad.

A regisztrációs kötelezettség, valamint az oltottságot igazoló védettségi igazolvány és az oltási igazolás feltöltése a Cyprus Flight Pass igénylési platformjára továbbra is kötelező. A turistáknak a regisztráció után kapott visszaigazolást kinyomtatva vagy mobiltelefonra feltöltve maguknál kell tartaniuk ciprusi tartózkodásuk alatt, ez jogosítja fel őket a bizonyos zsúfolt, beltéri helyeken (pl. vendéglátóipari egységek belső terei, bevásárlóközpontok etc.) való tartózkodásra.

A 12 évnél idősebb kiskorúnak PCR-teszttel lehetséges a beutazás, míg a 12 évnél fiatalabbak PCR-teszt és védettségi igazolás nélkül utazhatnak, de nekik is ki kell tölteni a CyprusFlightPass elektronikus adatait.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Csehország

Május 15-től Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Csehországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltás típusától, az alábbiak szerint:

két dózisú oltás esetén a belépés az első oltást követő 22. naptól lehetséges, és az országban való tartózkodás 3 hónapig megengedett;

két dózisú oltás esetén, ha már a második oltás felvétele is megtörtént, az országban való tartózkodás az első oltás dátumától számított 9 hónapig lehetséges;

egy dózisú oltás esetén a belépés az oltást követő 22. naptól lehetséges, és az országban való tartózkodás 9 hónapig megengedett.

Az a magyar állampolgár, aki átesett a betegségen, a cseh szabályozás szerint egy kétnyelvű igazolással kell rendelkezzen ahhoz, hogy teszt és karantén nélkül tudjon beutazni Csehországba. Ezt bármelyik Magyarországon regisztrált orvos igazolhatja, feltétel, hogy szerepeljen azon az orvos neve, aláírása, pecsétje és a telefonszáma is. (A dokumentumban szükséges igazolni, hogy az érintett a betegségen átesett, és az első pozitív tesztje óta eltelt legalább 14, de nem több mint 180 nap.)

A 18 év alatti gyermekek esetében, további szabályozás elfogadásáig, 72 óránál nem régebbi negatív PCR vagy 24 óránál nem régebbi antigén tesztre van szükség a belépéshez. (Karantén és újabb teszt helyben nem szükséges.).

A fenti két körbe tartozó (az oltásról szóló védettségi igazolvánnyal, vagy a betegségen átesettek esetében erről a fentebbi kétnyelvű igazolással bíró) magyar állampolgárok turisztikai célból beutazhatnak és az éttermi és egyéb szolgáltatásokat is szabadon igénybe vehetik.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Észak-Macedónia

Május 14-től a két ország közötti megállapodás szerint azok a magyar állampolgárok, akik rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget (beoltott, vagy fertőzésen átesett) igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától, karantén- és tesztkötelezettség nélkül léphetnek be Észak-Macedóniába (ez attól is függ, melyik országból lépünk be). Hasonlóan korlátozásmentes a belépés a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Georgia (Grúzia)

Május 21-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Georgiába, a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal.

A georgiai szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

Június 1-től a fentiek csak a légi úton történő belépésre vonatkoznak. A szárazföldi és vízi úton történő határátlépéshez az oltás tényét igazoló védettségi igazolvány mellett 72 óránál nem régebbi negatív eredményű PCR tesztet is be kell mutatni.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Horvátország

Május 6-tól Magyarország állampolgárai - a két országban hatályos járványügyi és rendészeti szabályokra is figyelemmel - korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Horvátországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. Az oltottságot igazoló, érvényes védettségi igazolvány tulajdonosa Horvátország területén ugyanolyan jogokat, kiváltságot élvez, s ugyanazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, mint a horvát védettségi igazolvány birtokosai.

Fontos kiemelni, hogy mivel jelenleg Magyarország a zöld országok listáján van az ECDC-nél, ezért személyi felmutatásával is be lehet lépni Horvátországba, erről itt írtunk:

A Horvátországba történő beutazás magyar védettségi igazolvánnyal - a jelenlegi gyakorlat szerint - a következő módon lehetséges:

A beutazónak fel kell mutatnia a védettséget igazoló plasztikkártyát és a papíralapú oltási igazolványát, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A Magyarországon kiállított oltási igazolásokat a horvátországi beutazáshoz nem kell külön fordítással ellátni. A beutazás akkor lehetséges kétdózisú vakcinák esetén, ha a beutazó a második oltását is megkapta, míg egydózisú (Janssen) vakcina esetében az oltást követően 14 napnak kell eltelnie. (A 12 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek a fent előírt védettségi dokumentációval.)

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Marokkó

Június 10-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Marokkóba, a védettségi igazolványok kölcsönös elismerésére vonatkozó kétoldalú megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal.

A marokkói szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé az oltottságot igazoló védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Moldova

Június 1-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Moldovába a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. A moldovai szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Mongólia

A két ország közötti megállapodás szerint a felek 2021. május 21-től elismerik és elfogadják egymás védettségi igazolványait.

A mongol belső szabályozás szerint az ország területére csakis azok a külföldi állampolgárok léphetnek be, akik rendelkeznek mindkét oltással, és a 2. oltást követően eltelt legalább 14 nap, vagy a belépéstől számított legfeljebb 4 hónapon belül bizonyítottan átestek a koronavíruson. Magyar állampolgárok oltottságot/átesettséget igazoló védettségi igazolvány birtokában szabadon beléphetnek az országba.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Montenegró

Magyarország állampolgárai és az ott tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek korlátozás (teszt- és karanténkötelezettség) nélkül léphetnek be Montenegróba.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Szerbia

Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Szerbiába a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal (oltóanyagtól függetlenül).

Azok a magyar állampolgárok, akik védettségi igazolványt a koronavírusból történő igazolt felgyógyulást követően kaptak, kizárólag Magyarországról utazhatnak be PCR-teszt nélkül (tehát nem bárhonnan!).

A szerb szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Szlovákia

Június 9- től Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt-, karantén kötelezettség) nélkül léphetnek be Szlovákiába az oltási igazolások és védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről szóló, kétoldalú megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal és az oltóanyag típusát és valamennyi oltás dátumát rögzítő oltási igazolással, ugyanakkor legkésőbb a határon regisztrálni szükséges a https://korona.gov.sk/ehranica/ weboldalon. A védettségi igazolvány és az oltási igazolás birtokában mindazokat a szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe vehetik, amelyek a szlovák oltási igazolással elérhetők.

Szlovákia és Magyarország az egymás országában használt oltóanyagokkal történt oltást elfogadja. A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 2021. június 14-én 06:00-tól hatályos, 218/2021. sz. rendeletében foglaltak alapján karantén-kötelezettség nélkül léphetnek be az országba azok a személyek, akik:

két dózisú oltás esetében már megkapták az első oltást, amelytől eltelt legalább 21 nap, de nem több mint 90 nap;

két dózisú oltás estében megkapták a második oltást, és az első oltás beadásának időpontjától eltelt legalább 21 nap, azonban nem több mint 12 hónap;

egy dózisú oltás esetében megkapták az oltást, amelytől eltelt legalább 21 nap, de nem több mint 12 hónap;

az a személy, aki korábban átesett a fertőzésen, és a kigyógyulását követő 180 napban megkapta valamely védőoltás első adagját, amelynek időpontjától eltelt legalább 21 nap, de nem több mint 12 hónap.

A védettségi igazolvánnyal és oltási igazolással rendelkező személyeket kísérő 18 évnél fiatalabb kiskorúak hasonlóan korlátozás nélkül utazhatnak be Szlovákiába, és mindazokat a szabadságokat élvezhetik, mint a védettségi igazolvánnyal utazó személyek.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Szlovénia

Május 1-től Magyarország állampolgárai és a vele együtt utazó, 15. életévet be nem töltött közeli hozzátartozó kiskorú korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphet be Szlovéniába a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben a szülők rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított megfelelő érvényes igazolással (védettségi igazolvány).

További információ, hogy a Szlovéniába való belepésre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint Magyarország már nem szerepel sem a piros sem a sötétpiros listán, így lehetőség van onnan az általános szabályok szerint karanténmentesen belépni, amennyiben a belépő igazolja, hogy a belépés előtt megszakítás nélkül legalább 5 napon át (vagy Szlovénia elhagyásától az oda való visszatérésig eltelt 5 napnál rövidebb időszak esetében, ezen rövidebb időszak vonatkozásában) nem piros vagy sötét piros kategóriába sorolt területen tartózkodott.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Törökország

Május 11-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Törökországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget (beoltott, vagy fertőzésen átesett) igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. A török szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

A regisztrációs kötelezettség azonban a védettségi igazolvánnyal utazókra is érvényes: 2021. március 15-től a Törökországba belépni kívánó utasoknak formanyomtatványt kell kitölteniük a https://register.health.gov.tr oldalon keresztül.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Getty Images

Ukrajna

Június 11-től Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Ukrajnába a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltás típusától. Ugyanakkor a külföldinek a beutazáskor olyan, a COVID-19 betegség gyógyítására kiterjedő egészségügyi biztosítással kell rendelkeznie, amelyet Ukrajnában bejegyzett biztosító cég állított ki, illetve olyan külföldi biztosító, amely rendelkezik ukrajnai képviselettel vagy szerződéses alapon ukrajnai partnerrel.

Az ukrán szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést és a szolgáltatások igénybe vételét teszi lehetővé az oltottságot igazoló védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 12 év alatti gyermekeknek is.

További információk a beutazásról és egyéb előírásokról itt érhetőek el.

Forrás: Shutterstock

Címlapkép: Getty Images