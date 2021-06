Az amerikai gazdaság már sosem tér vissza a normalitásba

Ugyan az Egyesült Államok gazdasága gyorsan kilábal a járvány okozta válságból, könnyen lehet, hogy az már sosem tér vissza a pandémia előtti normalitásba - derül ki a CNN Business és a Moody's Analytics által közösen összeállított "vissza a normalitásba" indexből.

A "vissza a normalitásba" (back-to-normal) index jelenleg 93%-on áll, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok gazdasága 93%-ig állt vissza a járvány előtti állapotába. Ez nem a gazdaság aggregált teljesítményét jelenti, sokkal inkább működésének mikéntjét. Könnyen lehet tehát, hogy a GDP hamar eléri a válság előtti szintet, annak összetétele viszont nagy mértékben változhat.

A mutató 37 nemzetgazdasági és 7 állami szintű indikátorból tevődik össze, köztük olyan statisztikákkal, mint a fogyasztási hitelek, munkanélküli segélykérelmek, álláshirdetések, belföldi légi közlekedés és a hotelek kihasználtsága.

Az index szerint az amerikai gazdaság egyre közeledik a "normalitáshoz", azonban az utolsó kilométer már nehézkes lehet - állítja a CNN. Sok állam már feloldotta járványügyi korlátozásait, a korábbi élet még mindig nem tért vissza a rendes kerékvágásba.

A PANDÉMIA UGYANIS ALAPJAIBAN VÁLTOZTATTA MEG A GAZDASÁG MŰKÖDÉSÉT, AMI ÍGY LEHET, HOGY MÁR SOSEM TÉR VISSZA A RÉGI NORMALITÁSBA.

Erre a legszembeötlőbb példa egyértelműen az irodai munkavégzés átalakulása, ahogy sokan a járvány lecsengésével is inkább otthonról dolgoznak tovább. Míg vannak vállalatok, akik visszarendelték dolgozóikat az irodába, sokan ehelyett alkalmazkodnak a távmunka új normalitásához és egy hibrid rendszerben működnek tovább.

Az utazás az index egy másik olyan komponense lehet, mely örökké megváltozhatott. Miközben az oltások terjedésével és a határok megnyitásával a nemzetközi turizmus bizonyára újra el fogja érni a járvány előtti szintet, az üzleti utaknak könnyen lehet, hogy bealkonyult. Ahogy a vállalatok az elmúlt másfél év során hozzászoktak ahhoz, hogy nemzetközi ügyeiket online intézzék, az üzleti utak visszatérésére a Moody's Analytics szerint is sokat kell még várni. Ennek következtében gyökeresen átalakulhat a légi közlekedés is, ami pedig az olajárakra is rányomhatja a bélyegét.

Mérjük, hogy visszatérünk-e valamibe, amibe lehet, hogy már sosem fogunk

- mondta a CNN Business-nek Matt Colyar, a Moody's Analytics közgazdásza. A munkanélküli segélykérelmek száma például még mindig duplája annak, amit a koronavírus előtt normálisnak gondoltunk - tette még hozzá Matt Colyar.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy az USA gazdasága már sosem éri el a pandémia előtti szintet - sőt, ami azt illeti, a modern történelemben példa nélküli az a gyors kilábalás, ami jelenleg zajlik. A gyors visszapattanás viszont minden bizonnyal egy új normába vezet minket, ahol a gazdaság hasonló teljesítménnyel, de más szerkezeti felépítéssel bővülhet tovább. Ennek tükrében pedig a "vissza a normalitásba" index ugyan elérheti a 100%-ot, de a vártnál csak jóval később.

Címlapkép: Getty Images