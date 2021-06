Padlón a 30 éves államkötvény hozama az Egyesült Államokban

A 30 éves lejáratú államkötvények hozama február óta először jár 2% alatt, miközben a 10 éves lejáratúaké 1,4% alá esett. A hozamcsökkenést a részvénypiacokon érzékelhető eladási hullám okozza, ahogy a befektetők a biztonságos kötvények felé fordulnak, de a Fed hitelessége is hozzájárult a folyamatokhoz - írja a Bloomberg.

A 30 éves lejáratú államkötvények hozama 9 bázispontot esve 1,93% körül is járt hétfő reggel miközben a 10 éves lejáratúaké ugyanennyit esve, négyhavi mélypontot elérve 1,35%-on is állt. A ma reggeli kereskedésben ugyan mindkét papírban láthatunk már egy kis korrekciót, de a hosszú lejáratú hozamok így is alacsonyan járnak.

Elsősorban az ázsiai részvénypiaci eladási hullám nyomja le az amerikai hozamokat, így a 10 éves lejáratú kötvény kamatát is

- mondja Alvin T. Tan, a Royal Bank of Canada ázsiai valuta-stratégiáért felelős szakértője. "Klasszikus kockázatkerülő lépést láthatunk, ami a jen erősödésében is megmutatkozik" - tette hozzá. A részvénypiacok Ázsia-szerte nem teljesítenek túl jól, a Nikkei 4%-os eséssel kezdte a hetet, miközben a japán jen minden fontos devizával szemben erősödött. A kockázatkerülő hangulat jellemzően a stabil gazdaságok kötvénypiacaira terelik a vevőket a részvénypiacokról.

A kockázatkerülő hangulat mellett a Fed múlt heti bejelentése is szerepet hátszik a kötvénypiaci folyamatokban. Az USA központi bankja hosszú idő után újra kamatemelést lengetett be, de az elmúlt napok összességében mégis inkább hozamgörbe laposodását hozták, vagyis a hosszabb lejáraton csökkentek a hozamok. Ezt a folyamatot segítette a Bloomberg szerint az is, hogy több nagy befektető cég visszavonta short (kötvénypiaci hozamemelkedésre játszó) ajánlását a 30 éves állampapírokra.

Az első pillantásra furcsa ajánlások valójában logikusak. A Fed kamatkilátásai megemelték ugyan a rövidtávú kamatokat, ám eközben a hosszú távúak esésnek indultak, mert a befektetők (Fed által is táplált) spekulációja szerint alacsony a kockázata annak, hogy az amerikai infláció még sokáig meghaladná a tervezettet. Így a rövid távú kamatemelés nagyobb esélye egyben a hosszabb távú inflációs és kamatkilátások mérséklődésével járt.

Máshol is ellaposodni látszanak a hozamgörbék, ahogy Ausztráliában például 3 és 10 éves lejáratú kötvények spread-je február óta a legkisebb. Új Zélandon hasonló trendeket figyelhetünk meg.

