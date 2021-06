Romániába mennek Pfizerért a kínai vakcinával beoltott magyarok

Nincs hivatalos eljárás Magyarországon arra az esetre, hogy kaphat-e valaki harmadik oltást, ha a szervezetében két oltás után sem alakul ki a koronavírussal szembeni védettség az antitest vizsgálat alapján. A háziorvosok pedig megosztottak ebben a kérdésben. Volt olyan páciens azonban, aki fogta magát és kiutazott Romániába, hogy Pfizer-oltást kapjon és sikerült is neki – írja a 24.hu cikkében.

A harmadik oltás problémája elsősorban úgy tűnik, hogy a kínai vakcinával beoltott 60 év felettieket érinti, mivel közülük vannak sokan olyanok, akiknél többféle laborvizsgálat elvégzése után is az az eredmény jött ki, hogy nincs megfelelő számú antitestjük.

Ezzel kapcsolatban egyébként már Facebook-csoport is alakult, erről itt írtunk részletesebben

Rusvai Miklós virológus azt mondta, hogy annak érdemes újabb vakcinát kapnia, akinek a szervezete nem termelt immunválaszt, de nem érdemes csak a kínai vakcinára kihegyezni a problémát, mivel ez más oltóanyagoknál is előfordulhat. Ebben az esetben nem azzal az oltóanyaggal kell újra oltani, amit korábban kapott valaki. Elmondta, hogy tud olyan háziorvosról, aki ellenanyag hiányában harmadik oltást adott a páciensének.

Merkely Béla ezzel szemben úgy gondolja, hogy aki megkapta már a két oltást, az dőljön hátra, és ne vizsgáltasson antitestet, mivel ennek szintje és a védettségé között nem lehet egyértelmű összefüggést megállapítani.

A 24.hu azt írja azonban, hogy volt olyan 60 évnél idősebb olvasója, aki nem a hátradőlést választotta, miután megkapta mindkét dózis kínai vakcinát és az antitestvizsgálata azt mutatta, hogy nincs ellenanyag a szervezetében.

Az illető elment a háziorvosához, akitől azt a javaslatot kapta, hogy próbálkozzon külföldön, hátha kap másik oltást.

Az olvasó pedig Romániába utazott el, miután megtudta, hogy itt regisztráció nélkül is beoltják a külföldi állampolgárokat. A választása Aradra esett, ahol egy autós oltóponton meg is kapta az első Pfizer-oltást, majd három héttel később a másodikat is.

Romániában ugyanis lazább a protokoll, a nagyobb oltási kampányok során bevásárlóközpontok parkolóiban autós oltópontokat is megnyitnak, ahol előzetes regisztráció nélkül, a személyazonosságot igazoló okmány bemutatásával uniós állampolgárokat is beoltanak.

A 24.hu helyi forrásai szerint a Romániában beoltott 4,5 millió ember közül mintegy 20 ezer volt külföldi állampolgár.

Az olvasó elmondása szerint egy nyilatkozatot kellett kitölteni, ahol a betegségeken kívül rákérdeztek arra is, hogy az elmúlt négy hétben kapott-e bármilyen oltást. Volt ugyan olyan is, aki kiutazott Romániába, de az oltóorvos nem oltotta be Pfizerrel, mert az előző négy hétben kapott másik oltást.

Arról ugyanis nincsenek átfogó tanulmányok, hogy milyen hatása van a ráoltásnak, illetve a vakcinák keverésének.

Egy másik páciens pedig titokban utazott ki a családja és a háziorvosa tudta nélkül.

A háziorvosok megosztottak a harmadik oltás kérdését illetően: vannak, akik támogatják ezt, míg mások ragaszkodnak ahhoz, hogy a két dózis elegendő, akkor is, ha nincs kimutatható ellenanyag.

Érdemes azt is tudni, hogy aki Romániában oltakozik, papírt ugyan kap az oltásról, de az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe nem kerül fel a vakcinálása, vagyis, ha Magyarországon csak kínai vakcinát kapott, akkor ez lesz az irányadó külföldi utazásoknál.

Címlapkép: Getty Images