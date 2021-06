Vörös kód lépett életbe ma reggeltől Magyarországon, annyira meleg lesz

Hétfő reggel 8 órától országosan életbe lépett a vörös kód, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban a napi középhőmérséklet meghaladja a 27 Celsius-fokot - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

Fülöp Attila azt mondta: a riasztás az előrejelzések alapján csütörtök reggel 8 óráig lesz érvényben.

A speciális eljárásrend alatt az élet védelme az első, ezért - bár a hajléktalanok elhelyezése elsődlegesen a hajléktalanellátást nyújtó intézmények feladata - a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást - közölte az államtitkár.

Hozzátette:

a vörös kód célja az is, hogy felhívja a társadalom figyelmét a speciális helyzetre.

Az államtitkár mindenkit arra kér, ha bajba jutott embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni.

Az OMSZ hétfő kora reggel figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére hétfő éjfélig. Ennek egyik oka az, hogy "a napi középhőmérséklet az ország délnyugati felén 27 fok körül vagy afölött, keletebbre kicsivel ez alatt várható."

A másik oka pedig az, hogy zivaratok várhatók. Azt írják: "A délutáni óráktól az ország északkeleti felén (illetve legkisebb eséllyel a délnyugati megyékben) alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Legvalószínűbb forgatókönyv: kora délutántól északnyugaton, később az Észak-Dunántúlon, főváros térségében, estétől pedig az Alföld középső, majd északkeleti részein döröghet az ég. Az esti, késő esti időszakban akár nagyobb számban is várható zivatartevékenység, akkor felhőszakadás is lehet. A zivatarokat az intenzív csapadék mellett lokálisan viharos szél (60-80 km/h) és jégeső is kísérheti."

