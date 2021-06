"Jó ötlet a 200 ezres minimálbér, de kell valami, ami ellensúlyozza"

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója szerint a 200 ezres minimálbér mögötti elgondolás helyes, mert a nemzetközi trendek ebbe az irányba mutatnak, de az államnak gondolkodnia kell azon, hogyan kompenzálja ezt a hirtelen lépést.

Krisán az ATV műsorában elmondta azt is, hogy a magyar vállalati szektor nem tanult a 2008-2009-es válságból. Akkor a vállalatok többsége megfogadta, hogy tartalékoz képeznek, ehhez képest a 7 bő esztendő elkényelmesítette őket

Ebből a szempontból szerinte szerencse, hogy erős fundamentumok jellemezték a szektort akkor, amikor megérkezett a válság.

A koronavírus-válság így is jelentős károkat okozott viszont. Szerinte viszont elkerülhetetlen, hogy a vállalatok megtegyék azokat a digitalizációs és modernizációs lépéseket, amelyeket a válság előtt nem léptek meg. Egyébként is szemléletváltásra van szükség, amelyben az államnak is szerepe lesz, de az államnak nem kéne mindent támogatnia, hanem priorizálnia kéne a vezérigazgató szerint.

Krisán szerint egyébként nincs pontos adat arra, hogy mennyi vállalat dőlt be. A munkaerőpiaci helyzetről azt mondta, hogy ma már visszaállt a 2019-es állapot, azaz az egyes szektorokban totális munkaerőhiány van.

A 200 ezres minimálbérről elmondta, hogy meg kell várni a féléves számokat – ha ezek megvannak, akkor lehet arról beszélni, hogy minimálbért emelünk-e. A logika egyébként jó, de az államnak meg kell tudni határoznia, hogy milyen hozzájárulást tud elengedni ahhoz, hogy kikompenzálja ezt a hirtelen változást.

Címlapkép: Getty Images