Megtörtént a kamatemelés, hamarosan megszólal az MNB vezérkara

Az MNB kivette részét a válságkezelésből, ez kötelességünk is volt három mandátumunk alapján, most már van egy negyedik, zöld mandátumunk is. Tavaly év végéig a jegybank 6000 milliárd forintot csatornázott a gazdaságba, majd az idén további 3300 milliárd forintot mozgósítottunk - mondja Matolcsy.