A túl magas minimálbér árát végül a háztartások fizetik

Habár hatalmas hírként járta körbe a magyar sajtót a miniszterelnöki bejelentés a 200 ezer forintos minimálbérről, azért nincsen ebben akkora nagy csoda. Láttunk már hasonló mértékű ugrást a minimálbérben, és nem volt fejreállás. Ugyanakkor a jelen gazdasági környezet még inkább magában hordozza az inflációs veszélyt, így végül a cechet a háztartások állhatják.

Minimálbér-történet

A legutóbbi, 2021 februárjában életbe lépett változtatás hatására Magyarországon a minimálbér bruttó 167 400 forintra emelkedett. Ehhez viszonyítva az Orbán Viktor által belengetett 200 000 forintos minimálbér nagyjából 19,5 százalékos egyszeri emelésnek felel meg. Ugyanakkor a miniszterelnök beszédében az is elhangzott, hogy ezt egy-két év alatt tartja megvalósíthatónak. Ez rögtön árnyalja a képet, hiszen gyakorlatilag két egymást követő évben végrehajtott 10–10 százalékos minimálbér-emeléssel már 200 000 forint felett járna a bruttó minimálbér összege.

Mindez egyáltalán nem példa nélkül álló dinamika.

A magyar gazdaságpolitika 2017-ben a skandináv modellre hajazva próbálta meg rendezni a minimálbér helyzetét. A skandináv modell lényege, hogy a szakszervezetek és a munkaadók képviseletei tárgyalnak az ágazati minimálbérről (nincs egységes minimálbér) és a tárgyalások során részletes termelékenységi számítások alapján tesznek ajánlatot a minimálbérre. Hasonló elgondolás mentén jött létre Magyarországon a 2017-es 15 százalékos minimálbér emelés. Habár első ránézésre ijesztőnek tűnt az emelés mértéke, akkora termelékenységi tartalék halmozódott fel a megelőző években a vállalati szférában, hogy végül komoly zökkenő nélkül sikerült ezt kigazdálkodni. Sőt, még ennél is többet, hiszen az ezt követő három évben 8 százalékkal emelkedett minden évben a minimálbér. A 2017–2020-as időszakban tehát évente átlagosan 9,8 százalékkal nőtt a legkisebb kötelező bér. Ezt a dinamikát a következő két évben tartva könnyedén elérhető a bűvös 200 ezres szint.

Mozgástér a minimálbér emelésére

Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon mennyiben engedi meg a jelenlegi gazdasági környezet és a várható termelékenység-változás ezt a fajta bérnövekedést. Amikor 2020-ban éles vita alakult ki a folytatódó dinamikus minimálbér emelésről, illetve a hazai minimálbér helyzetéről a régióban, az MNB reagált is a helyzetre egy írásában. Balatoni András szerint akkoriban a hazai minimálbér szintje megfelelt a gazdasági fejlettségünknek és ezt számos példával alá is támasztotta. Az egyik ilyen említett mutató a Kaitz-index volt, ami a minimálbér és a medián bér aránya. A 2020-as írás első ábrájáról nagyjából leolvasható, hogy a magyar Kaitz-index körülbelül 0,52 körül alakult.

Szerencsére a KSH már rendszeresen közli a bruttó mediánbért. Historikus adatok azonban továbbra sem állnak rendelkezésre, így csak 2019-től tudjuk megvizsgálni a helyzetet. Ez alapján megállapítható, hogy az elmúlt három évben folyamatosan csökkent a Kaitz-index. Míg 2019-ben 0,54 volt az értéke, addig 2020-ra ez 0,53-re mérséklődött és 2021-re már 0,51 alá süllyedt az arányszám. Mindezek alapján az egyszeri, 19,5 százalékos minimálbér emelés mellé egy 14 százalékos medián bér növekedés kellene, hogy visszatérjen a Kaitz-index az elmúlt évek átlagához.

Ez aligha elvárható egy válság utáni helyreállítási időszakban.

Különös tekintettel arra, hogy a magyar foglalkoztatottak nagyjából 10 százaléka keres minimálbért (legalábbis papíron), de közülük nagyon sokan pont a koronavírus által leginkább sújtott területeken dolgoznak, ez aligha tűnik kigazdálkodhatónak termelékenységi oldalról. Ezzel szemben, ha két évre elosztva néznénk a változásokat, akkor már a friss konvergenciaprogramban szereplő nagyjából 7-8 százalékos éves jövedelem-növekedéssel tartható lehet az elmúlt évek átlaga. Csak emlékeztető gyanánt, a válsággal terhelt 2020–2021-es időszakban eddig átlagosan 9 százalékkal nőtt a medián bér.

Amennyiben a gazdaság fejlettségéhez akarjuk viszonyítani a minimálbér mértékét, ahogyan azt Balatoni is tette, akkor a legfrissebb, 2019-re vonatkozó számokból kiindulva a magyar gazdaság 2020 utáni relatív gazdasági teljesítménye bizony mozgásteret adhat a minimálbér jelentősebb emelésére. Még ennek hatására sem lógnánk ki érdemben a vizsgált országok közül. Habár itt is nyilvánvalóan sokkal kezelhetőbb változást jelentene a két év alatt végrehajtott közel 20 százaléknyi minimálbér emelés.

Kockázatok

A fentiek alapján azt is gondolhatnánk, hogy akkor a minimálbér ilyen mértékű emelése akár még bele is férhet a gazdaság számára. Természetesen ez túlzó leegyszerűsítés lenne. Lesznek olyan cégek, ahol a minimálbér emelése (és várhatóan a garantált bérminimumé) nem jelent nagy terhet. Vagy azért, mert olyan magas a termelékenység, hogy belefér a béremelés, vagy azért, mert maximum a bértorlódást kell csak enyhíteni, hiszen nem, vagy csak nagyon kevés minimálbérest alkalmaznak. A spektrum másik oldalán viszont ott vannak a kevésbé termelékeny, válság által sújtott ágazatok és azon belül is főleg a mikro- és kisvállalatok, ahol viszont már az egylépcsős emelés komoly zavarokat okozna. Nem véletlen, hogy eközben az is elhangzott, hogy a minimálbér emelése mellett adó- és/vagy járulék elengedésre is szükség lesz a vállalatok számára, hogy a munkaerőköltség kisebb mértékben emelkedjen, mint a bérek. Erre hoz példát az elmúlt években alkalmazott bérmegállapodás, melynek során az elvárt béremelés mellé a járulékok csökkentése is párosult.

Hiába mérsékeljük azonban valamelyest a munkáltatók adó- és járulékterheit, azt nem lehet olyan mértékben enyhíteni, hogy teljes egészében vagy akár nagy részében ellensúlyozza a bérek okozta költségnövekedést. A vállalatok tehát mindenképp a profitjuk csökkenésével szembesülhetnek, hacsak nem emelnek árat. Mindez még akár elfogadható is lenne, csak éppen a költségoldali nyomást nem csak a bérek emelkedése erősíti majd a következő években. Folyamatosan drágul a szállítás, a nyersanyag, a feldolgozott alapanyagok és félkész termékek.

Mindezeket figyelembe véve aligha lehet ezt a költségsokkot áremelés nélkül kigazdálkodni.

A minimálbér különböző gazdasági mutatókra vonatkozó hatásait illetően számos régebbi kutatás áll a rendelkezésünkre, de az elmúlt évek jelentős hazai minimálbér változására vonatkozóan nem készültek nyilvános empirikus kutatások. Habár első ránézésre nem is biztos, hogy nagyon érdemes volt vizsgálni a kérdést, hiszen a drasztikus béremelések ellenére a magyar munkaerőpiac helyzete folyamatosan javult: nőtt az üres álláshelyek száma, rekord alacsony szintre csökkent a munkanélküliségi ráta.

Mára a minimálbér-emelés foglalkoztatásra gyakorolt hatásánál sokkal fontosabb kérdés lett az inflációs hatása. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban is megoszlanak a vélemények, elsősorban ismételten az ágazati különbözőségekből fakadóan. Számos kutatás arra az eredménye jutott, hogy míg makrogazdasági szinten talán elhanyagolható a minimálbér emelések inflációs hatása, addig egy-egy szektorban igenis jelentkezhet többlet infláció. Bizonyos kevésbé élőmunka igényes szektorok képesek hatékonyságjavulással, technológiai fejlődéssel kompenzálni a bérköltségek emelkedését. Ezzel szemben főleg a szolgáltatószektorban, amely nem csak élőmunka igényes, de sokkal nehezebb a hatékonyság növelése (mondjuk automatizálás révén), már nehezebben kigazdálkodható a béremelés a fogyasztói árak emelése nélkül.

Harasztosi és Lindner (2019)[1] pont arra kereste a választ tanulmányában, hogy végeredményben kik is fizetik meg a minimálbér emelést. Kutatásukban arra a következtetésre jutottak a 2000-es évek magyar minimálbér emeléseit vizsgálva, hogy azok a vállalatok, amelyek javarészt minimálbéren foglalkoztattak, jelentős bérköltség-növekedést szenvedtek el és ezzel párhuzamosan nőtt az általuk kibocsátott termékek, szolgáltatások ára és így a vállalatok bevétele is. Emellett azt is megállapította a vizsgálat, hogy a hatékonyságot növelő vállalatok, akik a drágább munkaerőt tőkével helyettesítették, végső soron kisebb bevételcsökkenést könyvelhettek el. A két példa pedig egyértelműen arra utal, hogy vagy a magasabb árakon keresztül, vagy az alacsonyabb foglalkoztatáson keresztül, de nagyrészt főleg a háztartások viselik a minimálbér-emelés anyagi terheit.

Számszakilag a legfontosabb eredmény, hogy a minimálbér emelést 75 százalékban a fogyasztók fizették és csak 25 százalékban a vállalatok.

Mindezek alapján pedig a Magyar Nemzeti Bank most kezdődött kamatemelési ciklusánál keresve se lehetne találni jobb iránymutatót arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben jelent inflációs veszélyt az elkövetkező évek kormányzati politikája, kezdve a magas államháztartási hiánytól, az egyszeri adóvisszatérítésen át egészen a javasolt minimálbér politikáig.

[1] Harasztosi – Lindner (2019): Who pays for the minimum wage? American Economic Review 2019, 109(8)

