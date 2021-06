Durva áremelkedést hoz az újranyitás Magyarországon - Nincs még vége a drágulásnak?

A lakossági megtakarítások meghatározó szerepet töltenek be a koronavírus-járvány következtében kialakuló válságból történő kilábalásban, mivel ezek csökkenése a háztartási fogyasztás bővülésével párosulhat – írja az inflációs jelentés keretes írásában az MNB. A megtakarítások változása befolyásolhatja az inflációs folyamatok jövőbeli alakulását, és a jegybank szerint az elmaradt fogyasztás pótlását célzó hirtelen élénkülő kereslet nagyobb mértékben emelheti a piaci szolgáltatások inflációját.

A sikeres helyreállításnak a következménye az infláció megugrása. A legutóbbi válság után 6,5 évig tartott, mire Magyarország helyreállította a korábbi GDP-szintet, most ez lerövidült másfél évre. Ez azt is jelenti, hogy berobban az áremelkedés, ami inflációként jelentkezik, az inflációs kiugrás jelensége már jelenleg is érezhető - mondta Matolcsy György MNB-elnök a héten, miután a jegybank megkezdte a kamatemelési ciklusát, hogy megfékezze a gyors áremelkedést. Matolcsy közölte: ha nem tudnánk megfékezni az inflációt, akkor mindenki rosszul járna, a megtakarítók, a beruházók, a nyugdíjasok.

Az MNB friss elemzése szerint a koronavírus-járvány a lakosság nettó pénzügyi megtakarításainak jelentős emelkedését eredményezte, amihez a nagyobb óvatosság és a kényszermegtakarítások emelkedése járult hozzá. A járvány társadalmi és gazdasági hatása a háztartások viselkedésének megváltozását eredményezték: óvatosabbak lettek, és megnőtt a pénzügyi megfontoltság. Emellett a járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedések miatt kényszermegtakarítások halmozódtak fel a lakosság körében. Ezek következtében a háztartások megtakarításai világszerte historikusan magas szintet értek el 2020-ban az OECD adatai alapján, jóval meghaladva a járvány előtti időszakot jellemző értékeket.

Az MNB elemzése szerint a járvány lecsengését követően a gazdaságok helyreállásával párhuzamosan a megtakarítási ráta érdemben csökkenhet, ami keresleti oldalon a lakossági fogyasztás idei és jövő évben várható jelentősebb növekedését vetíti előre. Az MNB szerint a korlátozások által érintett szolgáltatások esetében jelentős helyreállítási potenciál azonosítható.

Az elmaradt fogyasztás pótlását célzó hirtelen élénkülő kereslet azonban nagyobb mértékben emelheti a piaci szolgáltatások inflációját

- emeli ki az MNB anyaga.

A járványhelyzet során bevezetett intézkedések leginkább a vendéglátással és szálláshelyekkel kapcsolatos szolgáltatásokat érintették, így a gazdaság többlépcsős nyitásának hatásai elsőként ezen szolgáltatásokon keresztül jelentkezhetnek.

Emellett az elhalasztott fogyasztás pótlására is számíthatunk, ami a szolgáltatókat a profithelyzet helyreállítását célzó áremelésekre ösztönözheti.

Emlékeztetnek, a lakosság átoltottságának emelkedésével párhuzamosan április 7-től megkezdődött a járványügyi korlátozások fokozatos feloldása. Április 24-én már kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai, május 1-jétől pedig újra elérhetővé váltak többek között a szálláshely szolgáltatások, az állatkertek, uszodák, fitness-termek, mozik, színházak.

Az áprilisi adatok elsősorban a büféáruk és a belföldi üdülési szolgáltatások esetében mutattak nagyobb havi árváltozásokat, utóbbi esetében azonban az átárazás mértéke elmaradt a 2015–2019 közötti átlagtól. Májusban a szolgáltatások árainak emelkedéséhez főként az éttermi szolgáltatások árnövekedése járult hozzá, ami a korábbi évekhez képest jelentősebb (1,9 százalékos) havi áremelkedést mutatott.

Összességében a nyitás által közvetlenül érintett szolgáltatások a teljes fogyasztói kosár 4,3 százalékát, a piaci szolgáltatások 16 százalékát teszik ki, és egy nagyobb átárazásnak jelentősebb inflációs hatása lehet.

A sport és múzeumi belépők a szabályozott árú termékek és szolgáltatások közé tartoznak, így ezen főcsoport közel 5 százalékát érintheti a nyitás hatása. A múzeumbelépők általában januárban árazódnak át, míg a sportbelépők árát az mozgatja jobban, ha adott évben van valamilyen nagyobb szabású rendezvény hazánkban. Emiatt bár szabályozott árakról beszélhetünk, a szabályozott energiaárakhoz képest nem teljesen fix az árazásuk, így ezek esetében is megfigyelhetünk majd a nyitáshoz kapcsolódó hatásokat. A májusi adatok alapján a sport és múzeumi belépők, illetve a mozik esetében a tavalyinál, valamint a korábbi évek átlagánál is nagyobb az átárazás.

Az MNB következtetése szerint a következő hónapokban ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelemmel kell kísérni, hogy a nyitás hatása milyen mértékben változtatja meg az ilyenkor szokásos mintázatot.

