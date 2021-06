Külföldi nyaralást tervezel? - Ezt a járványtérképet nézd meg: a magyar régiók zöldben úsznak, egy-két spanyol már vörösben

A nyaralási főszezon elején érdemes tudni, hogy Európa mely részén hogyan áll most a koronavírus-járvány és ebben segít a hetente frissített színkódos térképével az Európai Betegségmegelőzési és Kontroll Központ (ECDC). Ebből kiderül, hogy az összes magyarországi régió zöld színben úszik, így mi bármelyik országba elvileg akadály nélkül mehetünk, de például a dél-spanyol régiók vörös színt kaptak, így ott fokozott óvatosság indokolt.

A csütörtökön frissített térkép egész Európa járványhelyzetét egyetlen ábrán mutatja aszerint, hogy 100 ezer főre vetítve a 23. és 24. hét összességében mennyi új fertőzöttet találtak, illetve azok aránya az elvégzett teszteken belül hány százalék (most a 25. héten vagyunk, sajnos van egy kis időbeli késés, mire minden adat alapján frissíteni tudják a sok száz régió színkódjait a térképen).

Amint látszik: az összes magyar régió a legkedvezőbb besorolást kapta, hiszen mindegyikben 50 fő alatti az utóbbi 14 napban a 100 ezer főre vetített új fertőzöttek száma, illetve 1% alatti a pozitív tesztek aránya. Éppen ezért van az, hogy a magyar turisták most minden országba elvileg szabadon mehetnek és Európa nagy részén még gyakorlatilag ugyanez a helyzet.

Óvatosságra int azonban az a tény, hogy az utóbbi egy hétben több országból kaptuk kedvezőtlen híreket (a német kancellár is feltűnően óvatos nyilatkozatokat tett az elmúlt napokban), hogy hogyan kezd felfutni a delta variáns miatt a fertőzöttek száma, illetve a pozitív eseteken belül ennek a variánsnak a kimutatható aránya. A briteknél elég nyugtalanító az új fertőzéses számok újbóli robbanása, de a beoltottaknál van kedvező eredmény is:

Ezt érzékelteti az is, hogy a legtöbb spanyol és portugál régió már sajnos narancssárga színt kapott a múlt vasárnapig nézett állapot szerint is, sőt egyes dél-spanyol (tengerparti) régiókban már a legrosszabb, vörös besorolást kellett kiadni.

A jelentősen romló helyzetet egyébként az országos spanyol adatok még nem tükrözik, ezért is érdemes nézni a regionális bontást, főleg, ha spanyol tengerparti nyaralást tervez valaki. A magyar turistáknak éppen a minap nyílt meg a szabad utazás a spanyolokhoz:

Az EU-ban elfogadott keretszabályok szerint az ECDC által közzétett zöld besorolású országokból (régiókból) szabad a bejárás más országokba (az uniós Covid-igazolványban is rögzített oltottság, vagy védettség ezt még inkább megkönnyítheti, de tagállamok közötti megállapodások is kijelölik az egyes országok közötti szabályokat), viszont a sárga és vörös zónákból (vissza)érkezők elé már beutazási akadályokat gördítenek. Külföldi utazást tervező magyarként érdemes a magyar konzuli szolgálat oldalát folyamatosan figyelni, mert ott az egyes országokba való be-, illetve az onnan való visszautazás szabályait rendszeresen frissítik az aktuális információkkal.

