A héten ismét lecsaphat a rém - az EKB-nak nagyon figyelnie kell, de a Fed sem dőlhet hátra

Két fontos adat is érkezik a héten. Az eurózóna inflációjával kapcsolatban az a fő kérdés, hogy júniusban is cél alatt lesz-e (2%) a fogyasztói árindex. Amennyiben így lesz, az rendkívül kényelmes helyzetet jelentene az EKB-nak, amely egyelőre látványosan elzárkózik a szigorításról szóló kommunikációról. Nem úgy a Fed - az amerikai jegybankra erőteljes inflációs nyomás nehezedik, de a munkaerőpiaci adatok továbbra is kedvezőtlenek. Ezért is fontos ez a hét, mert most teszik közzé a friss amerikai munkaerőpiaci statisztikákat.