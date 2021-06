A lakáspiac túlhevülésétől tart a bostoni Fed elnöke

A Fed egyre jobban aggódik a lakások és otthonok erős drágulása miatt, ami akár az ingatlanpiac túlhevüléséhez is vezethet - írja a Financial Times. A túlhevülés utáni hirtelen visszaesésnek komoly következményei lennének az USA pénzügyi stabilitására, de szerencsére a Fednek megvannak az eszközei, hogy kordában tartsák a piacot.

"Nagyon fontos, hogy vissza tudjunk térni a 2%-os inflációs célkitűzéshez, de figyelnünk kell arra, hogy tartósan ott is tudjunk maradni" - mondta Eric Rosengren, a bostoni Fed elnöke a Financial Times-nak. Ahhoz viszont, hogy ez sikerüljön, nem engedhetnek meg maguknak egy fellendülés-visszaesés ciklust (angol terminológiával "boom and bust cycle") például az ingatlanpiacon - tette még hozzá.

Ugyan a lakáspiac visszaesésére még nem sok jel mutat, a piaci felfutás egyértelműen megmutatkozik a lakásárak drasztikus emelkedésében: májusban az elkelt, meglévő otthonok medián ára 23,6%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A bostoni Fed elnöke óva intett, mondván, láttuk már a történelem folyamán, hogy milyen következményei vannak a pénzügyi stabilitásra nézve az ingatlanpiaci buborékok hirtelen kipukkanásának.

Rosengren piaci kedélyeket lehűteni próbáló hangvétele összhangban van a Fed elmúlt hetekben tapasztalt kommunikációjával. Az amerikai jegybank már kamatemelést is belengetett, ahogy óvatosan szemléli a gigantikus stimulusok által újraindított gazdasági konjunktúrát. A lakáspiac szerencsére viszont egy olyan terület, ahol a Fed aktívan tudja hűteni a kedélyeket.

Az elmúlt másfél évben ugyanis a Fed rengeteg pénzt fektetett eszközvásárlási programjába, melynek keretei közt havi 80 milliárd dollárért hazai államkötvényeket, havi 40 milliárd dollárért pedig jelzálog-fedezetű kötvényeket vásároltak. A Fed tervei szerint mind a kettőből fokozatosan vissza szeretne venni, a jelzálog-fedezetű kötvények keresletének csökkenése pedig a lakáspiaci pörgést enyhítené.

