Koronavírus: rekordszámú halálos áldozat Oroszországban

Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 652-en haltak meg a Covid-19 következtében a keddi hivatalos adatok szerint, ez a legmagasabb napi veszteségszám a járvány kezdete óta.

Az igazolt új fertőzöttek száma 20 616-tal 5 493 557-re emelkedett. A napi növekmény országos szinten 0,38 százalék volt, az új esetek 12,2 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 374 975-re, a halálos áldozatoké 134 545-re, a felépülteké pedig 14 697-tel 4 984 037-re emelkedett.

Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 149,2 millió, az elmúlt napon pedig 248 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 772 580 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden elismerte, hogy nem sikerül az eredeti terveknek megfelelően őszig átoltani az orosz lakosság 60 százalékát, ezért változtatni fognak a nyájimmunitás elérésének remélt határidején. A Dozsgy ellenzéki online televízió korábban azt állította, hogy az orosz operatív törzs a régiókba új oltási tervet juttatott el, amely szeptemberre a 30-35 százalékos oltottsági szint elérését irányozza elő.

Alekszandr Szergejev, az Orosz Tudományos Akadémia elnöke keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a védőoltás mindkét adagját eddig az orosz lakosság 11,5 százaléka kapta meg.

Peszkov kijelentette: nincs tudomása arról, hogy Moszkva szövetségi szintű járványügyi intézkedések bevezetésére készülne. Azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin elnök nem készül külön bejelentésre a Covid-19-helyzettel kapcsolatban.

Aggodalmának adott hangot amiatt, hogy csalók a papíralapú oltási igazolások után a védettséget igazoló és Moszkvában éttermi belépőként szolgáló QR-kódokat is hamisítani kezdték.

Alekszandr Nyemerjuk, az orosz fővárosi önkormányzat kereskedelmi és szolgáltatási részlegének vezetője a TASZSZ-nak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy ha nem is a közeljövőben, de a tömegközlekedés igénybevételéhez és az üzletek látogatásához is QR-kódra lesz szükség. Az RBK gazdasági lap úgy értesült, hogy esetleg színházba és moziba járni is csak ilyen igazolással lehet majd.

Alekszandr Gincburg, a Szputnyik V vakcinát kidolgozó Gamaleja Intézet vezetője keddi moszkvai sajtóértekezletén úgy vélekedett, hogy Oroszország akkor éri el a védettséget, ha lakosságának mintegy 70 százalékát be tudja oltatni az elkövetkező kettő-négy hónapban. Az akadémikus kijelentette, hogy az új koronavírus mutációja miatt szükség lesz a félévenkénti újraoltásra.

Elismerte, hogy a SARS-CoV-2 delta variánsával szemben az első oltóanyag "jelentéktelen mértékben" kevésbé hatékony, mint a korábbi változatok esetében. Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy az új koronavírusos betegek körében a halálozási ráta az 1-2 százalékról 5-10 százalékra emelkedjen.

Címlapkép: Yevgeny Sofiychuk\TASS via Getty Images