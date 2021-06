Póta: Jobb lett volna, ha a 12-15 éveseket még a nyári szünet előtt beoltják

Jobb lett volna, ha a 12-15 éveseket még a nyári szünet előtt beoltják, ha újra elkezdenek közösségbe járni a gyerekek, megugrik a fertőzöttek száma, nyilatkozta a Magyar Narancsnak Póta György házi gyerekorvos.

Az interjúban Póta György elmondta, hogy arra jöttek rá a szakemberek, hogy bár az lehet, hogy nem annyira betegednek meg a gyerekek, de tudjuk, hogy a vírusok közösségekben terjednek a legkönnyebben, a koronavírus is ilyen. Így minden ország azzal kezdte a komolyabb járványügyi intézkedéseket, hogy bezárta az óvodákat, iskolákat, hogy ott ne terjedjen tovább a vírus. Előbb vagy utóbb mindenki rájött arra, hogy ha a gyerekeket nem tudjuk kivenni a vírus továbbadásából, az úgynevezett transzmisszió szempontjából, akkor lényegében járványtanilag sosem fogunk a végére érni a pandémiának.

Nagyon fontos, hogy a vírus terjedését meggátoljuk, mert ha szabadon terjed, akkor meg fogja találni tömegével az arra fogékony egyedeket.

A harmadik hullám ideje alatt kiderült, hogy a brit vagy a delta mutáns a gyerekeket is egyre nagyobb számban érinti, és akár hosszú vagy súlyos, akár kórházi kezelést is igénylő betegség alakulhat ki esetükben is.

Gyerekorvosként azt látjuk, függetlenül attól, milyen súlyosságú volt a Covid-fertőzés, maga a betegséglefolyás, irdatlan számban növekszik az úgynevezett poszt-Covid szindrómás esetek száma,

emelte ki Póta.

A szakember saját praxisában is előfordult több ilyen eset: fejfájás, hetekig eltartó gyengeségérzés, ami miatt például abba kellett hagynia a gyereknek a sportot, mert nem bírta. Ezeknek a gyerekeknek egyike sem volt kórházi kezelést igénylő eset, a betegség minden esetben hamar lezajlott, körülbelül egy héten belül. El lehet azon gondolkodni, hogyan érinti a gyerekeket a koronavírus. De igazából nem lehet kérdés, hogy feltétlenül érdemes oltani a gyerekeket is.

Hozzáférhető, az Európai Unióban jóváhagyott, megbízható dokumentációval rendelkező oltások közül egyelőre csak a Pfizernek van 12 éves kortól engedélye. Így Magyarországon is ezzel kezdték meg ennek a korosztálynak az oltását, de a 16 év felettiek is ezt kaptak.

A gyerekorvos szerint szerencsésebb lett volna, ha a 12-16 éves korcsoportot még kampányban oltják, mert megkezdődött a nyári szünet, szétszóródnak a gyerekek. Vagy hamarabb vagy szervezetten kellett volna megejteni a beoltásukat. Póta attól fél, hogy lassabban fogjuk elérni a korosztályos átoltottságot, pedig ez is nagyot lendítene a járványügyi helyzeten. Ha szórványosan lesznek beoltva a gyerekek, az csak később mutat majd eredményt.

Fontos lenne, ha sikerülne augusztus végére, szeptember elejére az oltható iskolás populáció minél nagyobb részét beoltani, akiket csak lehet, hogy az iskolakezdés ne jelentsen majd újabb járványhullámot. Tavaly már bebizonyosodott, ahogy elkezdődött az iskola, tíz napra rá már az egekben volt a fertőzöttek száma, csak akkor az a hullám, ott nyár végén nem generált komoly megbetegedéseket, nagyon enyhén átment rajtunk. Most itt van ez a delta vagy indiai variáns, amely, úgy tudni, a gyerekeket is intenzívebben érinti, a körükben is agresszívebben terjed.

Ha újra elkezdenek a gyerekek közösségbe járni, megint elég lesz tíz nap, és újra nagyon sok fertőzöttet fognak regisztrálni. Ki merem jelenteni, hogy így lesz,

mondta a szakember.

