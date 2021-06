81%-ra emelkedett a magyar államadósság

Az első negyedévben is kitartott a költségvetési költekezés: az államháztartás nettó finanszírozási igénye 862 milliárd forint, a GDP 7,5 százaléka volt - derül ki a Magyar Nemezi Bank ma megjelent pénzügyi számlák statisztikájából. Ennek eredményeképpen a tavaly megugró államadósság sem indult csökkenésnek, a GDP-arányos mutató 81%-ra szökött, ami hétéves csúcsot jelent.

Az államadósság csökkenésére az év hátralévő részében lehet azért számítani: a növekedés beindulásával a nevezőhatás (a GDP emelkedése) , illetve a hiány tavaly év végi előfinanszírozása is mérsékelheti a rátát. A kormány a költségvetésbe minimális adósságcsökkentést tervezett be év végére, ám mivel a növekedés már szinte biztosan érdemben magasabb lesz a tervezésben figyelembe vett pályához képest, ezért akár valamivel gyorsabb is lehet a tempó. A következő negyedévben már biztosan csökkenést fogunk látni, ám a koronavírus-válság miatti kiköltekezés hatása csak lassan fog eltűnni.

A pénzügyi számlák statisztika a másik két nagy szektor, az állam és a háztartások finanszírozási mintája esetében sem mutat még fordulatot. Eszerint a háztartások megtakarítási hajlandósága (összefüggésben a fogyasztási lehetőségek lezárások miatti szűkülésével) még mindig erős, az utóbbi négy negyedévben a GDP 8,1%-át tette ki a szektor finanszírozási képessége. A vállalatok mutatója még meredekebben emelkedett, igaz, az első negyedévben már láthatjuk a megtorpanás nyomait. A beruházási aktivitás visszatértével a vállalatoknak várhatóan újra nettó finanszírozási igénye lesz.

Az alábbi ábrán jól látható, hogy a lakosság és a vállalatok fogyasztási, beruházási aktivitásának esése miatt az ország teljes finanszírozási képessége nőtt volna, ám ezt az állam finanszírozási igényének növelési tompította, így összességében a külfölddel szembeni finanszírozási pozíciónk továbbra is nulla körüli.

