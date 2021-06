Kínában már nincs malária

MTI Cikk mentése Megosztás

Kínának sikerült felszámolnia a maláriát - jelentette be szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO). "Ezt a sikert több évtizedes, kitartó munkával tudta elérni az ország, amelynek erőfeszítése újabb példa arra, hogy elérhető cél a malária teljes felszámolása a világon" - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.