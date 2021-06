Az utolsó pillanatban érkezik hatalmas könnyítés a támogatásból napelemet telepítő magyarok számára

A támogatásból megvalósított napelemrendszerek esetében eredetileg július elsejétől megszűnt volna a jelenlegi szaldó elszámolás, azonban a kormány szerda késő este, vagyis az utolsó pillanatban eltörölte ezt a megkötést.

A Kormány 377/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről - ezt a címet viseli a szerda késő este megjelent Magyar Közlöny egyik rendelete. Ez így első ránézésre nem sokat mond, pedig annál fontosabb, sokak életét megkönnyítő rendelkezést tartalmaz.

A két említett rendeletnek ugyanis volt egy-egy olyan pontja, melynek értelmében eredetileg július 1-jétől új elszámolási rendszert vezettek volna be az újonnan üzembe helyezendő, otthonfelújítási támogatással megvalósuló lakossági napelemes rendszerek által termelt villamos energia hálózati átvételére. A meglévő szaldó elszámolást felváltotta volna a bruttó elszámolás (ez utóbbi részletszabályai azonban nem ismertek egyelőre).

A július elsejei határidő előtt csupán néhány órával megjelent, Orbán Viktor által aláírt rendelet azonban kimondja, hogy

Nem lép hatályba az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése, valamint

Nem lép hatályba a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése.

Mindkét pont azt mondta ki eredetileg, hogy az otthonfelújítási támogatás és hitel kérelméhez be kell adni a pályázónak "a 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződést, valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra". Vagyis eredetileg az állami támogatásból megvalósított napelemes rendszerek június 30. után nem kaphattak volna szaldó elszámolást. Az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium ezt még egy hónappal ezelőtt is egyértelművé tette, bár voltak, akik másképp értelmezték a jogszabályt és ez bizonytalanságot szült a telepítők, napelemrendszert-megrendelők körében is.

A szerdai rendelet azonban a gyakorlatban ezt a rendelkezést helyezte hatályon kívül, ami azt jelenti, hogy

a vissza nem térítendő támogatásokkal megvalósult háztartási méretű napelemes kiserőművek továbbra is jogosultak a szaldó elszámolásra.

Ezzel tehát a mostani rendelet az elmúlt hónapok jogszabály-értelmezési kérdéseit is rövidre zárta.

Nem részletezi azonban a rövid rendelet, hogy a támogatott napelemtelepítések esetében fog-e változni a későbbiekben az elszámolási rendszer, ami alapvetően jelenleg a napelemes rendszer mellett döntő magyarok számára nagyon kedvező. Az közismert, hogy az uniós szabályok miatt a 2023. december 31-ig telepített rendszerekre vonatkozóan lehet szaldó elszámolást alkalmazni, az ezt követően kialakított napelemes kiserőművekre már más elszámolási szabályok lesznek érvényesek.

Éppen pár nappal ezelőtt megjelent cikkünkben mutattuk be, hogy mit okozott a napelemes piac számára a június 30-i fordulónap. Az otthonfelújítási támogatás és az elszámolásban várható közelgő változás miatt a napelemes telepítő és az elosztó társaságok leterheltsége 2021-ben alaposan megugrott, az igények kiszolgálását pedig a járványhelyzet sem segítette elő. Ezek következtében az engedélyezés, ügyintézés átlagos időtartama jelentősen megnőtt. Ez alapján már akkor rámutattunk cikkeinkben, hogy a hatalmas érdeklődés és a szolgáltatók kapacitáskorláta miatt sok támogatott projekttel rendelkező család kicsúszhat a június 30. határidőből. Feltehetően ennek a felismerése miatt döntött úgy a kormány, hogy a határidőt eltörli.

Miért nem mindegy az elszámolás?

A jelenlegi szaldóelszámolás keretében az évente a napelemekkel megtermelt és a háztartás által elfogyasztott energia különbségét kell rendezni a szolgáltató felé, ezzel szemben az új szisztémában az említett beruházások esetében áttérek a bruttó elszámolásra, melyben a napelemes termelő a hálózatból vásárolt és az általa termelt, azonnal el nem fogyasztott energia egységárát külön határozzák meg. Vagyis az előbbi elszámolási rendszer lényegesen kedvezőbb a napelem-tulajdonosok szempontjából, és a megtérülési számítások is előnyösebbek. Ahogy említettük fentebb, az új bruttó elszámolási rendszer részletei még nem ismertek.



Az biztos, hogy míg a napelemes háztartás által a hálózatból vételezett energiára változatlanul a minden lakossági fogyasztóra érvényes egyetemes szolgáltatási tarifa marad érvényben, addig a napelemek által termelt, de helyben nem elfogyasztott, vagyis a hálózatba leadott áram ára csökken. A napvilágot látott várakozások és becslések szerint a fogyasztói árhoz képest a termelői ár körülbelül harmadával, de akár nagyobb mértékben is elmaradhat, ami a napelemes rendszerbe történő családi beruházás megtérülési idejét is jelentősen megnyújtja.

