Mától nehezebb a beutazás Horvátországba, jelentős torlódás alakult ki a határnál a szigorítás miatt

Július elsejétől szigorították a beutazás feltételeit Horvátországba, a belépéskor az oltásról szóló igazolást, teszteredményt, esetleg a betegség leküzdéséről szóló igazolást is kérnek. A letenyei határátkelőnél már ma kora reggel 3 óra várakozási idő alakult ki.

A magyar rendőrség honlapján az áll, hogy a letenyei autópálya határátkelőhelyen 2021. július 1-jén 7 óra 30 perctől 3 óra várakozás alakult ki a kilepő személyforgalmi sávon, a letenyei közúti határátkelőhelyen pedig 2 óra várakozás alakult ki a kilépő személyforgalmi sávon.

A várakozás a horvát rendőri szerv mai napon bevezetett ellenőrzési szigorítása miatt alakult ki.

A magyar rendőrség felhívja az utazók figyelmét, hogy indulás előtt tájékozódjanak a célországban érvényben levő utazási feltételekről (szállás regisztrációs igazolás, Covid-19-cel összefüggő beutazási szabályok) továbbá az úti okmányaik érvényességi idejéről.

Az utazás továbbra is érvényes úti okmányokkal lehetséges, ami magyar állampolgárok esetében érvényes személyi igazolványt, útlevelet vagy kártya formátumú ideiglenes személyi igazolványt jelent, áll a Police.hu-n.

Amennyiben valaki elmúlt 12 éves, akkor mindenképp bizonyítani kell azt, hogy nem fertőző. Erre alkalmas a 72 óránál nem régebbi PCR-teszt, esetleg antigénteszt, ez viszont nem lehet öregebb 48 óránál. Ami az oltottságról szóló igazolást illeti, legalább 22 napnak kellett eltelnie az első oltás után, ezt is igazolnia kell a beutazónak, vagy az oltási igazolás is szolgálhatja a célt, ha már a második oltáson is átestünk. Amennyiben pedig valaki túlesett a betegségen, az arról szóló igazolás is belépőt jelenthet a turizmusáról ismert országba.

A beutazás pontos feltételeiről a Konzuli Szolgálat honlapján lehet tájékozódni.

Címlapkép: Elisabetta Zavoli/Getty Images