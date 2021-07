Rusvai Miklós újra a negyedik hullámra figyelmeztet

Még csak modellezésre, statisztikára sincs szükség ahhoz, hogy kijelenthessük, lesz negyedik hullám, mondta el az nlc.hu-nak Rusvai Miklós virológus.

nyilatkozta a lapnak Rusvai.

Ez egy légzőszervi fertőzés, aminek az a sajátossága, hogy nyáron eltűnik, legyengül, ősszel pedig visszajön. A nátha is légzőszervi betegség, az is októbertől áprilisig gyakori. Mostantól a SARS-CoV-2 koronavírus is olyasmi lesz, amellyel számolnunk kell a légzőszervi megbetegedések őszi-téli szezonjában, emelte ki a virológus.

Azt, hogy a koronavírustól várhatóan többen lesznek majd betegek a negyedik hullámban, mint a náthától, azért jósolhatjuk meg viszonylag könnyen, mert ez egy új vírus, ami ellen még sokunk szervezete nem védett. A náthát okozó vírusokat viszont már ismeri a szervezetünk, mert gyerekkorunk óta gyakran találkozunk velük, így ezek közül többel szemben már immunisak vagyunk.

Következésképpen borítékolható, hogy ezen az őszön is a koronavírus valamelyik variánsa okozza majd a legtöbb megbetegedést.

Az még kérdéses, hogy ezt deklaráltan hívhatjuk-e járványnak, vagy csak úgynevezett „megemelkedett esetszám” lesz-e majd megfigyelhető. Ezt egyelőre nem tudjuk, mert a járvány definíciója szerint ehhez arra van szükség, hogy több egymást követő hétben bizonyos arányban növekedjen a fertőzöttek száma, megfelelően gyorsuló ütemben. Az viszont biztos, hogy több eset lesz majd, ahogy jönnek az őszi hónapok.

(nlc.hu)

Címlapkép: Lisa Maree Williams/Getty Images