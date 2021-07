Tovább csökken az EU-s munkanélküliség

Májusban az Európai Unióban a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta 7,3%-on állt, valamivel alacsonyabban az áprilisi 7,4%-hoz képest - derül ki az Eurostat jelentéséből. Az eurózónában némileg magasabbak a számok - a májusi 7,9%-os adat 0,2 százalékponttal alacsonyabb az áprilisnál. Az EU és az euróövezet munkanélküliségében tapasztalt eltérést elsősorban a mediterrán országok kiugróan magas számai magyarázzák.

Ahogy a kontinens gazdaságai is sorra nyitnak újra, mind az Európai Unióban, mind az euroövezetben látszólag stabilan csökkenő pályára állt a munkanélküliségi ráta - derül ki az Eurostat csütörtöki közleményéből. Az idén májusi 7,3% és a 7,9%-os ráta az EU-ban és az eurózónában viszont még mindig magasabb a tavaly májusi adatoknál, amikor is 6,9% és 7,5%-on állt a mutató.

Konkrét számok nyelvére lefordítva, az Eurostat szerint 2021 májusában az EU-ban 15,278 millió munkanélküli volt, melyekből 12,792 millióan az euróövezetben éltek. Ezek a számok ugyan alacsonyabbak az idén áprilisiaknál, de még mindig magasabbak, mint a 2020 májusi adatok - egy év alatt ugyanis 949 000 fővel nőtt a munkanélküliek száma az EU-ban és körülbelül 800 ezerrel az eurót használó országok körében. Az adatok tehát javuló munkaerőpiaci tendenciát mutatnak, de a válság előtti szint elérése, még messze van, tekintve, hogy a tavaly májusi, szintén válságtól megemelt számot sem sikerült még elérni.

Munanélküliségi ráta az EU-ban (kék) és az Eurózónában (piros). Forrás: Eurostat

A statisztikai hivatal a fiatalokra (25 éven aluliak) és a nemek közötti munkanélküliségre is közölt adatokat. A fiatalok körében sokkal kisebb az eltérés az EU-s és az euróövezeti adatok között - előbbiben 17,3% volt idén májusban a munkanélküliség, utóbbiban 17,5%. Tavaly májushoz képest ezek még mindig közel 120 000 és 70 000-rel több munkakeresőt jelentenek.

Munkanélküliségi ráta a fiatalok (25 év alattiak) körében az EU-ban (kék) és az euróövezetben (piros). Forrás: Eurostat

A nemek közötti megoszlás viszonylag magas eltérést mutat, ahogy 2021 májusában a férfiak körében uniós szinten kereken 7% volt a munkanélküliség (0,1%-kal alacsonyabban idén áprilishoz képest), míg a nők körében 7,6% (0,2%-kal kevesebb, mint áprilisban). Az eurózónában a férfiak 7,6%-a volt munkanélküli, szemben a nők 8,3%-ával.

Az eurózóna és az EU munkanélkülisége közötti különbség minden bizonnyal a déli, eurót használó országok kiugró adataiból következik. Az EU-ban Görögországban a legmagasabb a munkanélküliség, 15,4%-kal, őket követi Spanyolország 15,3%-kal, de Olaszországban is valamivel 10% fölött van a mutató. Ez részben hosszabb távú jelenség, mivel a déli országok magasabb munkanélkülisége több évtizede megfigyelhető probléma, másrészt pedig friss gazdaságszerkezeti okai is vannak: a koronavírus-válság erősebben érinti azokat az országokat, ahol a turizmus súlya nagyobb.

Az eltérést tovább erősítheti, hogy a nem eurót használó, keleti EU tagországokban Horvátország kivételével mind uniós átlag alatt van a munkanélküliség - Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban ráadásul 4% alatt.

Az Eurostat közleményében némi módszertani nehézségekre is kitér. A hivatal hagyományosan a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) definíciója szerint értelmezi a munkanélküliséget: az ILO meghatározása szerint az számít munkanélkülinek, akinek jelenleg nincs munkája, négy hete aktívan állást keres és a következő két hétben munkába is tud állni. A Covid-19 mellett azonban ez a definíció nem fedné le megfelelően a valóságot - állítja az Eurostat. Ugyan a munkanélkülisegély-kérelmezők száma drasztikusan megugrott, közben sokan különböző okokból kifolyólag egyáltalán nem kerestek aktívan munkát vagy nem is tudtak volna azonnal visszatérni a munkaerőpiacra, például mert az otthon ragadt gyerekükről kellett gondoskodniuk.

Az eltérés miatt az Eurostat további indikátorokkal egészítette ki az ILO definícióját és a fenti adataikba beleszámították a rövidített munkaidőben foglalkoztatottakat, azokat akik ugyan keresnek munkát, de nem tudnának azonnal kezdeni és azokat, akik nem keresnek állást, de képesek lennének munkába állni.

Címlapkép: Getty Images