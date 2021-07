Ki viselje a maszkot a nagy lazítások után?

Aki nagyobb biztonságot szeretne, az viselje továbbra is a maszkot zárt terekben és nagyobb tömegben is - jelentette ki Boldogkői Zsolt genetikus-virológus szakember az RTL Klubnak annak kapcsán, hogy július 3-ától már nem kötelező szinte sehol sem a maszk viselése.

A csatornának nyilatkozva azt is hozzátette, hogy az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedők számára is ajánlott továbbra is a maszkviselés. Azt tanácsolta, hogy ők feltétlenül tartsák meg az egyéb biztonsági intézkedéseket is.

Az új szabályok szerint már sehol sem kötelező a maszk használata, a kórházakban és szociális intézményekben viszont igen.

Mint ismeretes, július 3-ától lépett életbe a könnyítések legújabb sorozata, miután Magyarország elérte az 5,5 millió első oltottat.

A csatorna riportjából az is kiderült, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még a beoltottak számára is javasolta a maszk hordását a gyorsan terjedő delta variáns miatt.

Boldogkői Zsolt a csatorna egy másik riportjában arról is beszélt, hogy ő nem mindenkinek adta volna vissza a szabadságot, vagyis nem lazította volna a védettségi igazolvány szabályait, sőt ellenkezőleg. Nagyobb szabadságot azoknak adtam volna meg, akik felelős állampolgárként beoltatták magukat.

A védettségi igazolvány jogosultságát nem csökkentettem, hanem növeltem volna, vagy szigorítottam volna

- jelezte a szakember.

Címlapkép forrása: MTI/EPA-ANSA/Andrea Merola