Aránytalanul nagymértékben emelkednek az alapanyagköltségek - újabb termékeket csaphat meg a drágulás szele

Jelentősen megugrott az elmúlt időszakban a műanyagok ára, így nem okozhat meglepetést, ha a magyar higiéniai termékek piacára is begyűrűzik majd annak hatása. Ennek kapcsán Dancsó András, a világ legnagyobb női intimhigiéniai termékeket gyártó üzemének, a P&G csömöri gyárának igazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy a Procter & Gamble az alapanyagköltségek aránytalan drágulása miatt az Egyesült Államokban tavaly konkrét árképzési beavatkozásokat hajtott végre, amely a babaápolási, a női intimhigiéniai és a felnőtt inkontinencia termékkategóriákat érintette. A Rossmann Magyarország Kft. megerősítette az áremelkedést, ugyanakkor kiemelték, hogy a növekedés mértéke nem olyan jelentős, azonban azt számos tényező befolyásolja.

A gyárigazgató más piacok változásairól és a jövőbeli árképzési lépésekről nem tudott nyilatkozni, azt azonban megjegyezte, ahogy a lehetőségek engedik, az áremeléseket új termékinnovációkkal párosítják majd. Ugyanakkor a boltok polcain minden árképzés a kiskereskedő kizárólagos belátására van bízva.

Az árak alakulását tavalyi évhez képest az infláció és az árfolyam változása is jelentősen befolyásolja,

így az alapanyagár növekedését a drogérialánc egyértelműen még nem tudja beazonosítani ezen a ponton.

A P&G-nek ugyanakkor nemcsak az alapanyagköltségek drágulásával kell számolnia, hanem minden bizonnyal jelentős költsége van a fenntarthatósági szempontoknak való megfelelésnek, így a műanyagfelhasználás mérséklésének is. Ezzel azért is érdemes kalkulálni, hiszen a P&G ambiciózus vállalásokat tett ezen a téren. Fenntarthatósági törekvései érintik a csömöri gyárat is, amely gyártási hulladék keletkezése nélkül működik.

Példaként említették, hogy a P&G 20 vezető márkája, köztük az Always, az Ariel, Jar, az Ambi Pur, a Head & Shoulders, a Pantene, a Pampers 100%-ban újrahasznosítható vagy újrafelhasználható csomagolást vezet be, és kiemelt célja a szűz műanyag felhasználásának 50%-os csökkentése 2030-ig. A borotválkozási márkái, a Gillette és a Venus 100%-ban áttér az újrahasznosítható karton csomagolásra, amelynek révén egy év alatt 300 millió tonna műanyaggal kevesebb kerül a polcokra.

Európában a P&G textilápolási és háztartási márkái, köztük az Ariel, a Lenor és a Fairy mosó-, és mosogatókapszulái, a többrétegű, nem újrafeldolgozható csomagolástól áttérnek az egyrétegű, újrahasznosítható polietilénből készült zacskós csomagolásra. Mindezek mellett újratölthető és 100%-ban újrahasznosítható alumíniumpalackok, és a 60% -kal kevesebb műanyag felhasználásával készült utántöltő tasakokat vezetett be, a Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences és az Aussie hajápolási termékek esetében, amely 300 millióval kevesebb műanyag flakon előállítását eredményezi évente.

Akadtak problémák a járvány miatt, de végül nőtt a piacrész

30 éves magyar története során összesen közel 92 milliárd forint értékű beruházásokat hajtott végre a Procter & Gamble, amely csömöri gyárából 55 országba szállítja termékeit, a vállalat teljes termékportfólióját ott gyártják, az Always, a Tampax, a Naturella és a Discreet márkacsaládok számos verzióját. Termékeik mindennapi használati cikkek, függetlenek a szezonalitástól.

Dancsó András beszélt a koronavírus-járvány hatásairól is, amely elsősorban a nemzetközi lezárások okozta nehézségekben nyilvánult meg. Az első hetekben a határok lezárása miatt voltak bizonytalanságok, amelyek míg érintették az alapanyag-beszállítást és a késztermékek útját a vásárlók felé is, addig a napi gyártást nem befolyásolták. A járvány első hullámában erőteljes raktározási célú felvásárlást tapasztalt a magyar gyár, ezt egy kisebb visszaesés követte, azonban ez mostanra visszaállt a békeidőbeli szintre, illetve azt még felül is múlta a piacrész bővülésével. Mostanra stabilizálódott a piac, a kereskedelmi partnerek, és így a fogyasztók sem számítanak már elérhetőségi problémákra.

