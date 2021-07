Koronavírus: egyre aggasztóbb a delta variáns terjedése Európában, meddig lesz nyugodt a nyár?

Több tényező is abba az irányba mutat idehaza, hogy kialakul őszre egy negyedik járványhullám. Az agresszívebb delta variáns, az oltatlanok milliói, a beadott vakcinák összetétele, a második adag felvételének tömeges elmaradása lehetnek emögött a fő felelősök. Nagy kérdés, hogy ez a - várhatóan megint az iskolákból kiinduló – hullám milyen mértékben fogja megterhelni az éppen Covid utáni időszakra készülő, és fellélegezni is alig tudó egészségügyi ellátórendszert. Van azért jó hírünk is: mindenki kezében van arra eszköz, hogy a negyedik hullám kialakulását és méretét befolyásoljuk.